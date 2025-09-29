Pedreiro morre após choque elétrico e queda de seis metros no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ricardo da Silva Ferreira, de 44 anos, faleceu enquanto trabalhava em laje de residência; acidente causou comoção em familiares, amigos e comunidade

Um pedreiro de 44 anos morreu em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em uma laje e cair de aproximadamente seis metros. O acidente gerou consternação entre familiares e moradores do bairro Nossa Senhora da Conceição.

Choque e queda

Ricardo da Silva Ferreira estava na laje de uma residência quando, segundo testemunhas, encostou na fiação elétrica. A descarga provocou sua queda de mais de seis metros, resultando em queimaduras e outras lesões graves. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Moradores do bairro Nossa Senhora da Conceição, onde tudo aconteceu, ficaram profundamente abalados com o ocorrido. Ricardo era conhecido na região e estimado por vizinhos, que se reuniram para prestar solidariedade à família.

Investigação

A Polícia Civil realizou perícia no local para apurar as circunstâncias do acidente. Um inquérito foi instaurado para investigar os detalhes da ocorrência e verificar se houve alguma falha de segurança.

Familiares estiveram no IML para a liberação do corpo, mas, diante da dor e do choque, não quiseram dar entrevistas. O sepultamento aconteceu no cemitério local de Moreno, reunindo amigos e vizinhos em luto.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais