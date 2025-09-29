fechar
Vídeos | Notícia

Paciente desaparece após internação no Hospital da Restauração

José de Assis do Nascimento, de 56 anos, foi internado com ferimentos graves na cabeça; familiares do homem cobram respostas imediatas

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 10:06
Paciente desaparece ap&oacute;s interna&ccedil;&atilde;o no Hospital da Restaura&ccedil;&atilde;o
Paciente desaparece após internação no Hospital da Restauração - TV Jornal

O Sr. José de Assis do Nascimento, de 56 anos, desapareceu do Hospital da Restauração após sofrer um acidente de moto em Poção, no Agreste do estado. A família busca informações sobre seu paradeiro e acusa a instituição de falta de transparência.

Internação

José de Assis sofreu um acidente de moto que resultou em ferimentos graves na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração para atendimento emergencial, onde deveria receber cuidados médicos contínuos.

Ao chegar ao hospital, a filha de José, Andresa, não encontrou o pai. O último contato registrado com ele ocorreu na segunda-feira (22), após o horário de visitas. Desde então, a família não tem informações sobre seu paradeiro.

Segundo relatos, a direção do hospital não forneceu informações e demonstrou descaso, deixando a família sem respostas.

Leia Também

Buscas

A família disponibilizou contatos para qualquer informação sobre José: Andresa (8799211932) e sua irmã (87991563446). Eles reforçam a necessidade de comunicação imediata para localizar o paciente com segurança.

De acordo com as normas legais, providências estão sendo tomadas para obter uma resposta formal do hospital. A família permanece mobilizada, aguardando esclarecimentos e torcendo para que José seja encontrado com vida.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Desaparecimento de jovem de 19 anos em setembro mobiliza família em busca de informações
Desaparecimento

Desaparecimento de jovem de 19 anos em setembro mobiliza família em busca de informações
Desaparecimento de jovem no Ibura mobiliza família em busca de respostas
Desaparecimento

Desaparecimento de jovem no Ibura mobiliza família em busca de respostas

Compartilhe

Tags