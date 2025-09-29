Paciente desaparece após internação no Hospital da Restauração
José de Assis do Nascimento, de 56 anos, foi internado com ferimentos graves na cabeça; familiares do homem cobram respostas imediatas
Por
TV Jornal
Publicado em 29/09/2025 às 10:06
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Sr. José de Assis do Nascimento, de 56 anos, desapareceu do Hospital da Restauração após sofrer um acidente de moto em Poção, no Agreste do estado. A família busca informações sobre seu paradeiro e acusa a instituição de falta de transparência.
Internação
José de Assis sofreu um acidente de moto que resultou em ferimentos graves na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração para atendimento emergencial, onde deveria receber cuidados médicos contínuos.
Ao chegar ao hospital, a filha de José, Andresa, não encontrou o pai. O último contato registrado com ele ocorreu na segunda-feira (22), após o horário de visitas. Desde então, a família não tem informações sobre seu paradeiro.
Segundo relatos, a direção do hospital não forneceu informações e demonstrou descaso, deixando a família sem respostas.
Buscas
A família disponibilizou contatos para qualquer informação sobre José: Andresa (8799211932) e sua irmã (87991563446). Eles reforçam a necessidade de comunicação imediata para localizar o paciente com segurança.
De acordo com as normas legais, providências estão sendo tomadas para obter uma resposta formal do hospital. A família permanece mobilizada, aguardando esclarecimentos e torcendo para que José seja encontrado com vida.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais