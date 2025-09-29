Operação Sidelines investiga fraudes em atendimentos de saúde na RMR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esquema teria desviado mais de R$ 38 mil em pouco mais de um ano; polícia apura envolvimento de psicólogas, fisioterapeutas e mãe de menino autista

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nessa última quinta feira (25), a Operação Sidelines, que investiga fraudes contra planos de saúde em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As apurações começaram em 2023 e são conduzidas pela Delegacia de Piedade. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços ligados ao caso.

Crimes investigados e envolvidos

Segundo a polícia, o grupo é suspeito de estelionato e falsificação de documentos públicos e particulares.

Entre os investigados estão duas psicólogas, duas fisioterapeutas e a mãe de um menino atípico, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



De acordo com as apurações, as profissionais registravam atendimentos que não eram realizados ou superfaturavam os valores dos serviços.

Prejuízos estimados e lavagem de dinheiro

A investigação aponta que, em pouco mais de um ano, o esquema pode ter gerado prejuízos superiores a R$ 38 mil, com projeção de chegar a R$ 620 mil se não tivesse sido interrompido.



Ainda conforme a polícia, parte do dinheiro teria sido usado na compra de joias, uma forma de tentar lavar os valores obtidos ilegalmente. Documentos e itens de valor foram apreendidos durante a operação.

Impacto na comunidade

A polícia alerta que, além das perdas financeiras para os planos de saúde, o esquema pode trazer reflexos para famílias que dependem de atendimento multidisciplinar para crianças atípicas.

Isso porque as operadoras podem endurecer processos e burocracias, prejudicando quem realmente necessita dos serviços.

Próximos passos da investigação

Entre as linhas de apuração, a Polícia Civil busca:

quantificar a extensão do dano;

identificar outros possíveis envolvidos;

mapear esquemas jurídicos e financeiros;

verificar se houve golpes contra outras famílias, especialmente de autistas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais