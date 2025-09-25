Desaparecimento de jovem de 19 anos em setembro mobiliza família em busca de informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cauã Matias, ajudante de pedreiro, sumiu entre os dias 1º e 2 de setembro; namorada relata falta de informações e cobra buscas da polícia

Cauã Matias da Silva, de 19 anos, está desaparecido há quase 25 dias. Ele foi visto pela última vez entre os dias 1º e 2 de setembro.

Conhecido por sua rotina simples e tranquila, Cauã trabalhava como ajudante de pedreiro e também fazia serviços eventuais de transporte de areia com carroça e cavalo.

Segundo familiares, ele não tinha vícios com álcool ou drogas. Costumava visitar amigos à noite e retornar para casa, mas desde a data do desaparecimento não deu mais notícias.

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação

Mulher é vítima de assalto simulado após colisão de moto no Grande Recife Leia Também

A busca por informações

A namorada, Bruna, tem buscado respostas. Ela conta que já passou por várias delegacias, mas sempre recebe a mesma resposta: não há informações disponíveis.

“A delegacia não me informa se fizeram busca ou não. Eu só quero que a polícia faça as buscas, que me dê um retorno, que escute o meu apelo”, desabafa.

Como ajudar

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Cauã deve entrar em contato com Bruna pelo telefone (82) 98861-2796 ou procurar a polícia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.