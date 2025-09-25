Desaparecimento de jovem de 19 anos em setembro mobiliza família em busca de informações
Cauã Matias, ajudante de pedreiro, sumiu entre os dias 1º e 2 de setembro; namorada relata falta de informações e cobra buscas da polícia
Cauã Matias da Silva, de 19 anos, está desaparecido há quase 25 dias. Ele foi visto pela última vez entre os dias 1º e 2 de setembro.
Conhecido por sua rotina simples e tranquila, Cauã trabalhava como ajudante de pedreiro e também fazia serviços eventuais de transporte de areia com carroça e cavalo.
Segundo familiares, ele não tinha vícios com álcool ou drogas. Costumava visitar amigos à noite e retornar para casa, mas desde a data do desaparecimento não deu mais notícias.
A busca por informações
A namorada, Bruna, tem buscado respostas. Ela conta que já passou por várias delegacias, mas sempre recebe a mesma resposta: não há informações disponíveis.
“A delegacia não me informa se fizeram busca ou não. Eu só quero que a polícia faça as buscas, que me dê um retorno, que escute o meu apelo”, desabafa.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Cauã deve entrar em contato com Bruna pelo telefone (82) 98861-2796 ou procurar a polícia.
