Desaparecimento de jovem de 19 anos em setembro mobiliza família em busca de informações

Cauã Matias, ajudante de pedreiro, sumiu entre os dias 1º e 2 de setembro; namorada relata falta de informações e cobra buscas da polícia

Por TV Jornal Publicado em 25/09/2025 às 10:31 | Atualizado em 25/09/2025 às 10:34
Jovem de 19 anos está desaparecido há quase um mês e família pede ajuda
Jovem de 19 anos está desaparecido há quase um mês e família pede ajuda - Reprodução/TV Jornal

Cauã Matias da Silva, de 19 anos, está desaparecido há quase 25 dias. Ele foi visto pela última vez entre os dias 1º e 2 de setembro.

Conhecido por sua rotina simples e tranquila, Cauã trabalhava como ajudante de pedreiro e também fazia serviços eventuais de transporte de areia com carroça e cavalo.

Segundo familiares, ele não tinha vícios com álcool ou drogas. Costumava visitar amigos à noite e retornar para casa, mas desde a data do desaparecimento não deu mais notícias.

A busca por informações

A namorada, Bruna, tem buscado respostas. Ela conta que já passou por várias delegacias, mas sempre recebe a mesma resposta: não há informações disponíveis.

“A delegacia não me informa se fizeram busca ou não. Eu só quero que a polícia faça as buscas, que me dê um retorno, que escute o meu apelo”, desabafa.

Como ajudar

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Cauã deve entrar em contato com Bruna pelo telefone (82) 98861-2796 ou procurar a polícia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

