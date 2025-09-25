fechar
Mulher é vítima de assalto simulado após colisão de moto no Grande Recife

Câmeras flagraram assalto na Avenida Bernardo Vieira de Melo; criminoso simulou colisão, rendeu vítima armada e fugiu de moto. Confira

Por TV Jornal Publicado em 25/09/2025 às 9:53
Mulher é vítima de assalto simulado após colisão de moto na Zona Sul do Recife
Mulher é vítima de assalto simulado após colisão de moto na Zona Sul do Recife - Reprodução/TV Jornal

Uma tentativa de assalto foi registrada na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. As câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher estacionava o carro para entrar em um edifício quando foi abordada por um motociclista.

O suspeito simulou uma colisão com o veículo e fez gestos de desculpas, como se fosse resolver o caso de forma amigável. Em seguida, levantou a camisa, mostrou uma arma e anunciou o assalto, exigindo aliança, relógio e outros pertences.

Relato de testemunha

Uma pessoa que passava pela calçada contou que, a princípio, não percebeu a gravidade da situação.

“Ele veio, dobrou e parou o carro do lado como se a moto estivesse estancando. Quando ele desceu da moto, puxou o revólver e foi para cima dela pedindo para que entregasse corrente, relógio. Na hora eu corri para o lado do correio e avisei o pessoal ali, disse: ‘olha, está tendo assalto’, o pessoal da parada de ônibus correu para o lado de lá.”

O criminoso fugiu de moto após o crime. Uma viatura da polícia passou pela área momentos depois. Apesar das rondas frequentes, moradores relatam que os assaltantes estudam os horários em que não há patrulha para agir.

A Polícia Civil investiga o caso com base nas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

