Mulher é vítima de assalto simulado após colisão de moto no Grande Recife

Uma tentativa de assalto foi registrada na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. As câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher estacionava o carro para entrar em um edifício quando foi abordada por um motociclista.

O suspeito simulou uma colisão com o veículo e fez gestos de desculpas, como se fosse resolver o caso de forma amigável. Em seguida, levantou a camisa, mostrou uma arma e anunciou o assalto, exigindo aliança, relógio e outros pertences.

Relato de testemunha

Uma pessoa que passava pela calçada contou que, a princípio, não percebeu a gravidade da situação.

“Ele veio, dobrou e parou o carro do lado como se a moto estivesse estancando. Quando ele desceu da moto, puxou o revólver e foi para cima dela pedindo para que entregasse corrente, relógio. Na hora eu corri para o lado do correio e avisei o pessoal ali, disse: ‘olha, está tendo assalto’, o pessoal da parada de ônibus correu para o lado de lá.”

O criminoso fugiu de moto após o crime. Uma viatura da polícia passou pela área momentos depois. Apesar das rondas frequentes, moradores relatam que os assaltantes estudam os horários em que não há patrulha para agir.

A Polícia Civil investiga o caso com base nas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.