Casal é detido no Recife por maus-tratos a crianças
Conselho Tutelar e Polícia Militar resgataram menores de uma casa muito suja; hematomas e sinais de possível ingestão de substâncias serão examinados
Duas crianças, de 3 e 8 anos, foram encontradas em situação de maus-tratos no bairro de Santo Amaro após denúncias anônimas. A Polícia Militar e o conselho tutelar intervieram, e a mãe e seu companheiro foram detidos, enquanto as crianças foram encaminhadas a uma casa de acolhimento institucional.
Violência e insalubridade
Ao chegarem ao imóvel, policiais constataram que os menores apresentavam sinais de negligência, incluindo sujeira e hematomas. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar a situação e garantir a proteção imediata das crianças.
O menino mais novo chamou atenção por dormir excessivamente, levantando suspeitas de possível ingestão de substâncias. Exames de corpo de delito e toxicológicos serão realizados para confirmar ou descartar a hipótese.
Intervenções
Segundo informações do conselho, denúncias anteriores sobre maus-tratos já vinham sendo registradas. Um relatório estava em fase de elaboração para encaminhamento ao Ministério Público, reforçando a necessidade de medidas de proteção.
As crianças foram retiradas do convívio familiar e acolhidas em instituição especializada. O caso seguirá sob acompanhamento judicial e do Ministério Público, enquanto familiares foram informados sobre a situação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais