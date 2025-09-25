Casal é detido no Recife por maus-tratos a crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conselho Tutelar e Polícia Militar resgataram menores de uma casa muito suja; hematomas e sinais de possível ingestão de substâncias serão examinados

Duas crianças, de 3 e 8 anos, foram encontradas em situação de maus-tratos no bairro de Santo Amaro após denúncias anônimas. A Polícia Militar e o conselho tutelar intervieram, e a mãe e seu companheiro foram detidos, enquanto as crianças foram encaminhadas a uma casa de acolhimento institucional.

Violência e insalubridade



Ao chegarem ao imóvel, policiais constataram que os menores apresentavam sinais de negligência, incluindo sujeira e hematomas. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar a situação e garantir a proteção imediata das crianças.

O menino mais novo chamou atenção por dormir excessivamente, levantando suspeitas de possível ingestão de substâncias. Exames de corpo de delito e toxicológicos serão realizados para confirmar ou descartar a hipótese.

Intervenções

Segundo informações do conselho, denúncias anteriores sobre maus-tratos já vinham sendo registradas. Um relatório estava em fase de elaboração para encaminhamento ao Ministério Público, reforçando a necessidade de medidas de proteção.

As crianças foram retiradas do convívio familiar e acolhidas em instituição especializada. O caso seguirá sob acompanhamento judicial e do Ministério Público, enquanto familiares foram informados sobre a situação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais