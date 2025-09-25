Moradores denunciam uso de drogas à luz do dia na Zona Norte do Recife
Relatos apontam consumo de crack, tráfico de entorpecentes e até brigas com facas em Casa Amarela; população pede reforço no policiamento
A Rua Arnoldo Magalhães, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, se tornou motivo de medo para os moradores. As denuncias são de uso e tráfico de drogas a céu aberto, furtos em condomínios e episódios de violência, além da cobrança por maior presença da polícia.
Uso de drogas em plena luz do dia
Vídeos gravados por moradores mostram grupos sentados na calçada durante o dia, consumindo drogas livremente. Em um dos registros, um homem de camisa vermelha aparece usando um cachimbo de crack e repassando o objeto a outro usuário.
Segundo os relatos, à noite o cenário se agrava. Moradores afirmam que um traficante costuma distribuir drogas na região, e que o espaço também concentra prostituição e até sexo explícito. "É um desrespeito muito grande, porque a rua tem muitos idosos e muita viúva", disse uma moradora.
Medo constante
Com o avanço do consumo dos ilícitos, moradores mudam rotas para evitar passar pelo local. Uma senhora quase foi assaltada e precisou de atendimento médico após o susto: "Sou hipertensa e diabética", contou.
Outro relato menciona que a filha de um morador precisou se abrigar na casa de vizinhos durante uma briga entre usuários com faca.
Furtos em condomínios
A insegurança também se reflete em furtos nos prédios próximos, como lâmpadas e bicicletas, que desapareceram nas últimas semanas. A situação, segundo os moradores, piora nos fins de semana, quando o movimento de usuários aumenta.
A comunidade cobra maior presença da polícia, especialmente à noite. "Seria muito interessante colocar uma equipe de quatro policiais ali, principalmente a partir das 18h até 5h da manhã", sugeriu um dos moradores.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais