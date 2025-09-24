fechar
Adolescente é agredida em banheio de escola estadual no bairro de Dois Irmãos

Quando a família chegou na instituição de ensino, foi informada que tudo não passava de uma "briga boba" e que as outras adolescentes seriam expulsas

Por Zayra Pereira Publicado em 24/09/2025 às 21:09
Imagem de adolescente sendo agredida na escola
Imagem de adolescente sendo agredida na escola - Reprodução

Uma adolescente de 13 anos foi gravemente agredida dentro do banheiro de uma escola estaual no bairro de Dois Irmãos.

A escola funciona em turno integral e a violência ocorreu após o intervalo de almoço. Quando as meninas estavam escovando os dentes no banheiro as agressões começaram.

Em um vídeo registrado pelos próprios estudantes, é possível observar pelo menos duas pessoas agredindo a menina. Ela foi atingida por diversos socos e teve o cabelo puxado diversas vezes.

"Briga a gente sabe que tem nas escolas, mas uma contra outra. Ali tinham duas batendo nela. A gente ficou muito revoltada por conta disso", disse uma familiar da menina.

Quando a família chegou na instituição de ensino, foi informada que tudo não passava de uma "briga boba" e que as outras adolescentes seriam expulsas. No momento em que a família recebeu o vídeo e pode entender como aconteceu as violências, resolveram denunciar o caso na delegacia.

"A gente não sabe o motivo, porque uma diz que a menina jogou água no rosto da outra, e a gente não tem como saber o motivo", contou.

A família pede que as escolas e o estado vigie de maneira mais efetiva essas situações: "Eu estou aqui cobrando que a justiça, o estado, a governadora, olhe para os adolescentes. Vai precisar de quantos adolescentes morrerem para mudar a situação?".

