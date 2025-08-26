fechar
Desaparecimento de jovem no Ibura mobiliza família em busca de respostas

Jonatas Tayuri, 26, está sumido desde o dia 15; denúncias anônimas apontam que ele teria sido assassinado e enterrado próximo à BR-101

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 12:41
Família procura por Jonatas Tayuri, desaparecido desde o dia 15
Desaparecimento preocupa familiares

Jonatas Tayuri Patriota da Silva, de 26 anos, está desaparecido desde o dia 15, quando saiu de casa no bairro do Ibura por volta das 16h e não retornou. Desde então, a família não teve mais notícias e teme pelo pior, recorrendo às autoridades em busca de ajuda.

Ligações anônimas indicam possível morte

A família relata ter recebido ligações anônimas informando que Jonatas teria sido morto e enterrado nas proximidades da BR-101. “Ele saiu na sexta-feira e até agora nada. Só chegam informações de que mataram, de que está enterrado em algum lugar”, lamentam os parentes.

Buscas com apoio voluntário

Apesar de já ter acionado a polícia, a família ainda aguarda um retorno oficial. Enquanto isso, bombeiros civis e voluntários, com o auxílio de um cachorro chamado Marlin, ajudam nas buscas.
“Ele não é treinado para isso, mas está dando uma força”, comentou um dos bombeiros.

Histórico de Jonatas

Zênia, tia de Jonatas, contou que ele já havia sido preso por tráfico de drogas e fazia uso de entorpecentes. No entanto, ela afirma que ele nunca comentou sobre ameaças ou conflitos que pudessem ter relação com seu desaparecimento.

Como ajudar

Informações sobre o paradeiro de Jonatas podem ser repassadas pelo número: (81) 99836-5178.

Texto gerado por inteligência artificial, baseado em vídeo autoral da TV Jornal, com supervisão de jornalistas profissionais.

