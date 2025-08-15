Adolescentes desaparecem misteriosamente em São Lourenço da Mata
Famílias pedem ajuda das autoridades após desaparecimento de jovens de 17 anos que iam fazer tautagem; anteriormente, houve ameaça nas redes sociais
Duas famílias vivem momentos de angústia em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, após o desaparecimento de Caio César e Gabriel Barros, ambos de 17 anos, vizinhos que sumiram em circunstâncias misteriosas.
Adolescentes sumiram após saída da escola
Na última terça-feira (12), os adolescentes decidiram se encontrar para fazer uma tatuagem no bairro de Santana. Caio avisou a família sobre o compromisso após a escola, e os dois saíram juntos, mas nunca chegaram ao local combinado. A partir daí, os familiares iniciaram buscas, angustiados com o paradeiro dos jovens.
Ameaças em redes sociais
As famílias ressaltam que os adolescentes são queridos na comunidade e não têm envolvimento com a criminalidade. "Eles são meninos bons, não tem como ser uma briga, não tem justificativa isso que fizeram com eles", afirmou a mãe de um dos rapazes, destacando o temor e a surpresa diante do sumiço inesperado.
Há cerca de um mês, um perfil falso nas redes sociais publicou uma foto de Caio oferecendo recompensa para quem o entregasse vivo ou morto. Apesar da gravidade da postagem, nenhum familiar ou amigo conseguiu informações adicionais sobre sua origem ou possível relação com o sumiço.
Busca por respostas
Até o momento, ninguém conseguiu localizar Caio e Gabriel, e familiares pedem ajuda das autoridades para resolver o caso o quanto antes. Amigos e vizinhos também se mobilizam em busca de qualquer pista que ajude a esclarecer o desaparecimento.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais