fechar
Vídeos | Notícia

Adolescentes desaparecem misteriosamente em São Lourenço da Mata

Famílias pedem ajuda das autoridades após desaparecimento de jovens de 17 anos que iam fazer tautagem; anteriormente, houve ameaça nas redes sociais

Por TV Jornal Publicado em 15/08/2025 às 11:28
Adolescentes desaparecem misteriosamente em S&atilde;o Louren&ccedil;o da Mata
Adolescentes desaparecem misteriosamente em São Lourenço da Mata - TV Jornal

Duas famílias vivem momentos de angústia em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, após o desaparecimento de Caio César e Gabriel Barros, ambos de 17 anos, vizinhos que sumiram em circunstâncias misteriosas.

Adolescentes sumiram após saída da escola

Na última terça-feira (12), os adolescentes decidiram se encontrar para fazer uma tatuagem no bairro de Santana. Caio avisou a família sobre o compromisso após a escola, e os dois saíram juntos, mas nunca chegaram ao local combinado. A partir daí, os familiares iniciaram buscas, angustiados com o paradeiro dos jovens.

Ameaças em redes sociais

As famílias ressaltam que os adolescentes são queridos na comunidade e não têm envolvimento com a criminalidade. "Eles são meninos bons, não tem como ser uma briga, não tem justificativa isso que fizeram com eles", afirmou a mãe de um dos rapazes, destacando o temor e a surpresa diante do sumiço inesperado.

Há cerca de um mês, um perfil falso nas redes sociais publicou uma foto de Caio oferecendo recompensa para quem o entregasse vivo ou morto. Apesar da gravidade da postagem, nenhum familiar ou amigo conseguiu informações adicionais sobre sua origem ou possível relação com o sumiço.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Busca por respostas

Até o momento, ninguém conseguiu localizar Caio e Gabriel, e familiares pedem ajuda das autoridades para resolver o caso o quanto antes. Amigos e vizinhos também se mobilizam em busca de qualquer pista que ajude a esclarecer o desaparecimento. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Pedreiro desaparece em Paulista e família encontra pista em mata próxima a cemitério
Desaparecimento

Pedreiro desaparece em Paulista e família encontra pista em mata próxima a cemitério
Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife
Assalto Farmácia

Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife

Compartilhe

Tags