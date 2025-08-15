Olinda e Recife lideram ranking nacional de roubo de celulares e população vive sob medo constante
Crimes seguem em alta e preocupam moradores; vítimas relatam rotina de medo, enquanto governo aposta no programa Alerta Celular
Os roubos de celulares têm se tornado uma constante na vida dos pernambucanos. Em cidades como Recife e Olinda, os moradores vivem com medo de serem vítimas desses crimes, que ocorrem a qualquer hora do dia. Edenilson e Felipe, moradores da região, relatam a sensação de impotência e o cuidado constante ao andar pelas ruas. "A gente já sai com medo. Evita atender o celular na rua", diz Felipe.
Crimes são rápidos e capturados por câmeras
Imagens de segurança registram diariamente a ação dos criminosos. Geralmente em duplas e utilizando motocicletas, eles se aproximam rapidamente das vítimas e roubam os aparelhos em questão de segundos. A abordagem rápida e violenta deixa as vítimas em estado de choque.
Recife e Olinda entre as cidades com maior índice
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Recife e Olinda estão entre os municípios com as maiores taxas de roubo e furto de celulares do Brasil. Olinda ocupa a 8ª posição nacional, com 1.155,7 ocorrências por 100 mil habitantes, enquanto o Recife está em 10º lugar.
Polícia Militar reforça atuação em áreas críticas
O 1º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento em Olinda, afirma que os picos nos índices estão ligados a períodos de festas. Apesar disso, a corporação garante que tem intensificado o policiamento ostensivo nas regiões mais afetadas, com base em dados estatísticos.
Alerta Celular: programa ajuda na recuperação dos aparelhos
Criado em 2017, o programa Alerta Celular tem sido um dos principais aliados no combate ao roubo de celulares em Pernambuco. Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), mais de 70 mil aparelhos já foram recuperados graças à iniciativa, que possui uma taxa de recuperação próxima a 25%.
Para participar, o cidadão deve se cadastrar no site do programa, informando os dados do aparelho, como marca, modelo e número de IMEI. Em caso de roubo, essas informações facilitam a identificação e devolução do telefone.
Registro das ocorrências é essencial
A SDS reforça a importância de registrar todos os casos de furto ou roubo. As informações ajudam a direcionar o policiamento e fortalecem a atuação do Alerta Celular, tornando a recuperação dos aparelhos mais eficiente.
