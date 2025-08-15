fechar
Estrutura precária põe em risco creche municipal no Recife

Pais denunciam problemas como infiltrações, mofo e colchões rasgados na Casinha Azul, que atende mais de 150 crianças no bairro do Iputinga

Por TV Jornal Publicado em 15/08/2025 às 11:06
Creche apresenta infiltrações e rachaduras no bairro da Iputinga
Creche apresenta infiltrações e rachaduras no bairro da Iputinga - TV JORNAL

A creche municipal Casinha Azul, localizada na rua São Mateus, bairro do Iputinga, Zona Oeste do Recife, enfrenta sérios problemas estruturais que colocam em risco a segurança e o bem-estar das crianças. Pais e responsáveis registram com fotos e vídeos infiltrações nas paredes e no teto, além de rachaduras na cisterna, que é improvisada sobre andaimes.

Estrutura interna é preocupante

Dentro da creche, os problemas continuam. Chuveiros elétricos frequentemente não funcionam devido a vazamentos e colchões usados pelas crianças para descanso estão desgastados e rasgados.

Pais relatam que a situação é alarmante e afeta diretamente a rotina das crianças, que ficam expostas a ambientes desconfortáveis e insalubres. Tatiane, mãe de um aluno, classifica a situação como um "pesadelo" e alerta que esses problemas não se limitam à aparência: "A sala de recursos está com um mofo enorme e a cisterna apresenta rachaduras que podem desabar a qualquer momento", afirma.

Funcionamento inconsistente

Além das falhas estruturais, os responsáveis apontam irregularidades no funcionamento da creche, como quando há avisos sobre a suspensão das atividades, que chegam com apenas alguns minutos de antecedência, prejudicando quem depende do serviço para cumprir a jornada de trabalho.

Essa falta de previsibilidade, somada às condições precárias do prédio, reforça a sensação de vulnerabilidade e aumenta a insegurança das famílias em relação ao cuidado diário das crianças.

Prefeitura do Recife não responde aos ofícios

A direção da Casinha Azul confirma que os problemas existem e afirma ter encaminhado ofícios à Prefeitura do Recife solicitando providências. Alguns esforços foram feitos internamente, como a compra de produtos para combater o mofo com recursos próprios, mas as melhorias prometidas ainda não foram implementadas.

Pais afirmam que a demora nas respostas oficiais reforça a sensação de descaso e deixam claro que, apesar das tentativas da equipe da creche, a situação continua crítica e sem solução concreta.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

