Homem investigado por calúnia e preconceito na internet

Polícia investiga usuário por discurso de ódio na internet. O delegado João Gustavo Godói afirma que calúnia e preconceito são crimes puníveis

Por TV Jornal Publicado em 14/08/2025 às 15:39
Faixada da Delegacia de Polícia do Cordeiro
Faixada da Delegacia de Polícia do Cordeiro - TV Jornal

Na Delegacia do Cordeiro, no Recife, a polícia está investigando um homem de 47 anos, residente de Aldeia, acusado de cometer crimes de injúria e calúnia na Internet.

O delegado João Gustavo Godói, comanda a investigação contra esse indivíduo, com a alegação de que ele estaria utilizando perfis falsos nas redes sociais para disparar comentários ofensivos e difamatórios.

A denúncia

De acordo com o delegado, a investigação teve início após uma vítima entrar em contato com a delegacia e acusar o usuário @fernandomarquesnascimento1 de proferir comentários abusivos e difamatórios contra ela e o local de trabalho onde atua.

O acusado compareceu à Delegacia do Cordeiro para prestar depoimento, mas se reservou ao direito de ficar calado.

Com a colaboração da vítima Jurema Fox, a polícia espera finalizar a investigação e encaminhar o caso ao Ministério Público de Pernambuco.

Depoimento da vítima 

Jurema Fox, uma das vítimas do acusado, relembrou a situação constrangedora de encontrar comentários transfóbicos em suas próprias redes sociais.

Ela fez questão de dizer que a internet não é uma terra sem lei e reafirmou a existência de leis e justiça para lidar com esse tipo de crime, reforçando a seriedade de seu trabalho e atuação artística.

Outras vítimas 

Além de Jurema, duas outras vítimas já procuraram a Delegacia do Cordeiro para relatar experiências similares, ampliando a investigação.

A Polícia Civil de Pernambuco permanece empenhada em investigar e punir práticas de injúria e calúnia na internet, provendo segurança e respeito aos usuários.

Essa matéria serve como um lembrete de que atitudes abusivas não passam despercebidas e que a justiça está pronta para agir nesses casos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

