Suspeito arromba seis lojas em galeria na Região Metropolitana do Recife
Suspeito arromba seis lojas em galeria de Jaboatão dos Guararapes. O prejuízo é estimado em R$4 mil. Comerciantes cobram segurança
Sete lojas localizadas em uma galeria do Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes têm sido alvo de constantes arrombamentos, seis delas, realizados, supostamente pelo mesmo criminoso.
Câmeras de segurança flagraram os incidentes que já causaram um prejuízo estimado em mais de quatro mil reais.
Lojas arrombadas
As gravações das câmeras mostram um homem adentrando em estabelecimentos como uma lavanderia e uma pastelaria, da qual furtou um aparelho de som e um celular.
"Coloquem, por favor, policiamento nas ruas. Estamos à mercê desses bandidos", pediu um dos comerciantes prejudicados pelos furtos.
A ótica de Norma, também situada na galeria, foi outro alvo do suspeito. A loja foi encontrada completamente revirada, apesar de nada ter sido levado.
Segundo a proprietária, o criminoso abriu todas as gavetas, possivelmente em busca de dinheiro.
Outro estabelecimento invadido foi um estúdio de cílios e sobrancelhas, cujos proprietários expressaram preocupação com o maquinário e os insumos, fundamentais para o atendimento dos clientes.
Felizmente, nenhum objeto de valor foi levado nesse caso.
Frequência dos furtos
Os comerciantes da galeria afirmam que os furtos têm se tornado frequentes, não apenas em suas lojas, mas também nos comércios próximos.
Segundo relatos, os crimes ocorrem em diferentes horários e incluem invasões a casas e assaltos em paradas de ônibus.
"Teve comércio na região que foi invadido recentemente também”, alertou uma das comerciantes.
Insegurança
Denise David, uma das comerciantes da galeria, afirma que o local torna-se extremamente vulnerável à noite e pede urgência na intervenção das autoridades.
"Pedimos para que o Major, que é o comandante aqui do 25, bem como o comandante da polícia militar, tome uma devida providência para proteger todos os comércios da região", conclamou Denise.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais