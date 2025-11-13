Oswaldo Montenegro traz ao Teatro Guararapes show da nova turnê: "O melhor da vida ainda vai acontecer"
Apresentação será 13 de dezembro e mistura música, tecnologia e emoção em uma experiência imersiva.
Clique aqui e escute a matéria
O cantor e compositor Oswaldo Montenegro retorna a Pernambuco com um espetáculo inédito, “O melhor da vida ainda vai acontecer”, no dia 13 de dezembro, às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda.
A nova turnê é uma celebração da arte, da tecnologia e da emoção, marcas registradas do artista carioca, e promete surpreender o público com uma fusão entre música, projeções audiovisuais e performances virtuais.
A proposta do show é unir passado e presente em um formato inovador: instrumentos antigos e contemporâneos, vídeos projetados em um painel de LED e interações entre palco e telão.
Enquanto Oswaldo toca viola de 12 e violão de 6 cordas, o público o verá no painel digital ao piano, em um diálogo artístico que amplifica a sensibilidade das composições.
Entre os destaques do repertório estão sucessos eternos e uma novidade, a música “Segue”, que será apresentada ao vivo pela primeira vez.
A canção foi gravada originalmente por Gonzaguinha na década de 1980, e ganha agora um momento emocionante: uma participação póstuma do amigo, em um dueto virtual que promete emocionar o público pernambucano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O show leva o nome da canção “O melhor da vida ainda vai acontecer”, que acumula quase 3 milhões de visualizações no YouTube e sintetiza o espírito do espetáculo, a celebração da esperança, do tempo e da beleza da vida.
A direção artística é assinada por Sérgio Chiavazzoli, com Madalena Salles (flauta) e Alexandre Meu Rei (multi-instrumentista), que se revezam no palco ao lado de Oswaldo, transformando a noite em uma verdadeira imersão musical.
Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 265, e estão disponíveis na bilheteria do Teatro Guararapes e no site cecontickets.com.br. O espetáculo tem produção da Cais e da Portobello Produções.
Vida pessoal - Além do novo show, Oswaldo vive uma fase pessoal de intensa emoção. Recentemente, ele celebrou a chegada da netinha Teresa, que inspirou o delicado clipe “Amores”, dirigido e interpretado por ele ao lado da flautista Madalena Salles.
O vídeo, disponível em seu canal, mistura ternura e poesia em imagens que retratam o avô encantado com a nova geração da família Montenegro.
Serviço:
- Show de Oswaldo Montenegro – Turnê “O melhor da vida ainda vai acontecer”.
- Dia: 13 de dezembro de 2025 (sábado)
- Hora: 21h
- Local: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções – Olinda)
- Ingressos: a partir de R$ 90,00, no site: cecontickets.com.br e na bilheteria do Teatro.
- Classificação: Livre