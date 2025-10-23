Halloween: DJ Clementaum vem ao Recife para o 'Showmentaum das Bruxas'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece no Resenha 640, no bairro do Arruda, e reúne grandes nomes da música eletrônica em noite temática do Dia das Bruxas

O Halloween, data comemorativa celebrada no dia 31 de outubro, ainda está longe, mas o Recife já recebe algumas festas no tema. É o caso do Showmentaum das Bruxas, evento da DJ Clementaum e trazido para a capital pernambucana pela Brota Produtora.

O evento acontece nesta sexta-feira (24), na Resenha 640, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife. Essa, inclusive, é a estreia da festa na capital, que ainda irá passar por São Paulo e Rio de Janeiro.

Além de Clementaum, nomes conhecidos da cena fazem parte do line-up da noite temática, como o DJ e produtor Filipe Guerra e IDLIBRA, referência nacional no segmento da eletrônica. O público também poderá curtir B2B entre Geni e HB, GABNAJA e Vands - DJs pernambucanes que elevam o nível da música eletrônica contemporânea.

Conheça Clementaum

Clementaum é o destaque da noite na festa de Halloween da Brota. Com feats com Pabllo Vittar, Nathy Peluso e Karol Conká, a artista se envolve com as sonoridades do funk, techno e tribal.

"Levar o Showmentaum para Recife é uma grande realização principalmente juntando amigos talentosos que amo, o poder da musica eletrônica brasileira e latina é gigante, e mostrarmos a nossa potencia juntos é icônica", afirma.

Recém chegada da sua turnê europeia, a artista já se apresentou em palcos como o Primavera Sound Barcelona, Draaimolen, Unsound Festival e Flow, dividindo lineups com lendas da musica eletrônica e do pop como Charli XCX e FKA Twigs.

