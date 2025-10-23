fechar
Últimas | Notícia

Halloween: DJ Clementaum vem ao Recife para o 'Showmentaum das Bruxas'

Evento acontece no Resenha 640, no bairro do Arruda, e reúne grandes nomes da música eletrônica em noite temática do Dia das Bruxas

Por Samantha Oliveira Publicado em 23/10/2025 às 19:12
DJ Clementaum apresenta o 'Showmentaum das Bruxas' no Recife
DJ Clementaum apresenta o 'Showmentaum das Bruxas' no Recife - Gu Delgado/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Halloween, data comemorativa celebrada no dia 31 de outubro, ainda está longe, mas o Recife já recebe algumas festas no tema. É o caso do Showmentaum das Bruxas, evento da DJ Clementaum e trazido para a capital pernambucana pela Brota Produtora.

O evento acontece nesta sexta-feira (24), na Resenha 640, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife. Essa, inclusive, é a estreia da festa na capital, que ainda irá passar por São Paulo e Rio de Janeiro.

Além de Clementaum, nomes conhecidos da cena fazem parte do line-up da noite temática, como o DJ e produtor Filipe Guerra e IDLIBRA, referência nacional no segmento da eletrônica. O público também poderá curtir B2B entre Geni e HB, GABNAJA e Vands - DJs pernambucanes que elevam o nível da música eletrônica contemporânea.

Leia Também

Conheça Clementaum

Clementaum é o destaque da noite na festa de Halloween da Brota. Com feats com Pabllo Vittar, Nathy Peluso e Karol Conká, a artista se envolve com as sonoridades do funk, techno e tribal.

"Levar o Showmentaum para Recife é uma grande realização principalmente juntando amigos talentosos que amo, o poder da musica eletrônica brasileira e latina é gigante, e mostrarmos a nossa potencia juntos é icônica", afirma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Recém chegada da sua turnê europeia, a artista já se apresentou em palcos como o Primavera Sound Barcelona, Draaimolen, Unsound Festival e Flow, dividindo lineups com lendas da musica eletrônica e do pop como Charli XCX e FKA Twigs.

Serviço

  • Clementaum apresenta o "Showmentaum das Bruxas"
  • Data: 24 de outubro de 2025
  • Local: Resenha 640 – Arruda, Recife
  • Ingressos: a partir de R$ 45,00, à venda no Shotgun ou pelo Instagram @brotaprod

Leia também

Família Lima celebra o espírito natalino em show especial do projeto RioMar Encontros
evento

Família Lima celebra o espírito natalino em show especial do projeto RioMar Encontros
Plaza Shopping promove nova edição do Haulloween Pet
PETS

Plaza Shopping promove nova edição do Haulloween Pet

Compartilhe

Tags