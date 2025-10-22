IDLIBRA lança seu segundo EP, 'Contracurra', e se destaca no cenário nacional da música
Com seis faixas autorais, nova produção é lançada nesta quarta-feira (22), explorando principalmente influências do ballroom e grime
A DJ e produtora IDLIBRA lança, nesta quarta-feira (22), seu segundo EP da carreira: Contracurra, nas plataformas digitais. De Olinda, Libra vem se destacando no cenário nacional da música eletrônica. O trabalho reúne participações de Tremsete, EVYLiN e BADSISTA, resultando em um mix de beats eletrônicos mesclados com uma estética pop.
IDLIBRA já é conhecida pelas fusões em seus sets, com influências do house e techno. Agora, com Contracurra, a artista se inspira em ritmos como Drum n' Bass, Vogue e Guetto Techno. O EP, por sua vez, traz faixas instrumentais e reflete um ano de pesquisas e interações da artista.
Lançado pelo selo Fábrica Music, o trabalho conta com mixagem e masterização de Entropia e capa criada por UHGO.
Carreira de sucessos
Este é o segundo EP de IDLIBRA, que há assinou Muganga, em 2023, aclamado pela crítica, sendo eleito pela revista Noize como um dos 50 melhores lançamentos daquele ano. Além disso, ao longo da carreira, a DJ já colaborou com artistas conhecidos nacionalmente, como MC GW, Carlos do Complexo de Juçara Marçal.
Após este lançamento, Libra se prepara para um dos maiores palcos da carreira: o do Lollapalooza Brasil 2026, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.