Confirmada no Lollapalooza, pernambucana IDLIBRA lança EP que faz do eletrônico uma 'tecnologia contra violências'

DJ e produtora musical lança "CONTRACURRA", seu segundo EP, com parcerias da pernambucana Tremsete, da baiana EVYLiN e do produtor paulista BADSISTA

No pajubá — dialeto popular entre pessoas LGBTQIA+, especialmente trans e travestis — o termo “curra” é usado para se referir a uma violência, geralmente vinda de homens, nas ruas.

“CONTRACURRA” é o nome do segundo EP da DJ e produtora pernambucana IDLIBRA, confirmada na próxima edição do Lollapalooza Brasil, com show marcado para o dia 22 de março, em São Paulo.

Inspirada por ritmos urbanos como drum’n’bass, vogue beat e ghetto techno, Libra define sua musicalidade como “uma tecnologia contra a curra”.

"A minha musicalidade busca essa intersecção dos ritmos de rua. É como se eu estivesse dominando a rua para lutar contra o que ela me deu. O Recife me deu muita, muita curra, mas foi dessa cidade que eu nunca desisti. Ela me alimentou de inspiração para fazer esse trabalho", diz a artista ao JC.

De Olinda para o mundo

Natural de Olinda, Libra começou a carreira como DJ em 2016, tocando em festas do Recife e se aprofundando em pesquisas sonoras que misturam ritmos latinos com house e techno. Em 2023, lançou seu primeiro EP, “Muganga” (vídeo abaixo), que entrou na lista dos melhores do ano pela revista Noize.

Desde então, realizou quatro turnês na Europa e colaborou com nomes como MC GW, Carlos do Complexo e Juçara Marçal. No Recife, é também uma das curadoras do Kamikaze, palco de música eletrônica do festival No Ar Coquetel Molotov.

O conceito de "CONTRACURRA" começou a tomar forma a partir de uma colaboração com a rapper pernambucana Tremsete, conhecida por seu flow intenso e sua presença no Grime.

"Queria me aproximar das musicalidades de rua a partir dessa relação com o hip hop, mas trazendo outros elementos, como o flerte com a cultura ballroom", explica Libra.

Vozes e conexões

IDLIBRA e Tremsete em "Acelerá", do EP "CONTRACURRA" - LÍVIO FABRÍCIO/DIVULGAÇÃO

Diferente de seus trabalhos anteriores, voltados às pistas e ao instrumental, o novo EP aposta em faixas com vocais e letras. "Eu sempre produzi músicas mais instrumentais, para a pista, ou usando samples de voz. Nesse EP, quis chegar num lugar onde as músicas cantam e rimam", conta.

Entre as participações, estão a artista baiana EVYLiN, destaque da cena ballroom, na faixa "Pervertida", e o produtor paulista BADSISTA, presença fundamental na trajetória de IDLIBRA, que encerra o disco com "Vazare (This is Everything I Have)" — uma faixa marcada por beats inovadores e rimas contundentes.

Com suas parcerias e novas experimentações, o EP constrói pontes entre o underground e o mainstream. "O meu processo de construção sonora é totalmente underground. Se em algum momento ele for considerado pop, é mais um reflexo do mundo do que um objetivo meu", diz.

Lollapalooza e um novo ciclo

DJ, produtora musical e curadora IDLIBRA lança EP "CONTRACURRA" - LÍVIO FABRÍCIO/DIVULGAÇÃO

O convite para o Lollapalooza partiu diretamente do diretor artístico do festival, um reconhecimento que, segundo Libra, veio de forma inesperada.

"Em festivais grandes, geralmente há agências e curadorias envolvidas. Então, foi muito surpreendente. Chorei muito. É aquela notícia que você conta pra família, que talvez não entenda o mercado da música, mas entende a dimensão da conquista", relembra.

Com apresentações no Brasil e no exterior, a artista celebra o momento com emoção e lucidez. "Nunca imaginei uma carreira internacional. Isso me deixou muito feliz. Alcançar um sonho, e não uma meta, é uma sensação extasiante. O CONTRACURRA mostra nitidamente um novo nível de maturidade na minha trajetória."

"CONTRACURRA" chega ao streaming neste quarta-feira (22/10).

