Lore Improta e Léo Santana anunciam que estão à espera do segundo filho

Lore Improta e Léo Santana surpreenderam os fãs nesta quarta-feira (22) ao revelarem que estão esperando o segundo filho. Já pais da pequena Liz, de 4 anos, o casal compartilhou um vídeo emocionante nas redes sociais, no qual a menina segura o exame de ultrassom, simbolizando a chegada de um novo integrante na família.

Na legenda da publicação, os dois expressaram a felicidade pelo momento especial. “Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveram, acompanhando o vídeo que rapidamente viralizou entre os seguidores.

Amigos e colegas do casal não deixaram de comemorar a boa notícia. Larissa Manoela comentou cheia de carinho: “Aiii seus lindooooooos, todo amor do mundo pra vocês! Parabénssssssss”. Já Jennifer Nascimento enviou boas vibrações, afirmando: “Muita luz, meus amores”.

Entre os entusiasmados, Thaynara OG reagiu com alegria: “MEU DEEEEEEEUS AHHHHHHHH!!!! Deus abençoe”, enquanto o ator Luiz Miranda completou com afeto: “Parabéns, amados!”. A nova gestação de Lore e Léo foi recebida com muito amor e entusiasmo pelos fãs e amigos.

