Lore Improta se gaba enquanto passa óleo no tanquinho de Léo Santana

Lore Improta e Léo Santana estão curtindo dias especiais na Itália ao lado de amigos. Durante um passeio de barco, a dançarina compartilhou um vídeo divertido em que aparece passando óleo bronzeador no abdômen definido do marido. O cantor entrou na brincadeira, enquanto Lore escreveu em tom descontraído: “Deixa ela”.

A viagem tem um motivo especial: a comemoração dos 32 anos de Lore Improta, celebrados nesta segunda-feira (1º). Para marcar a data, Léo Santana usou seu Instagram e dedicou uma mensagem carinhosa à esposa. Ele declarou: “Hoje o dia amanheceu mais feliz porque é o dia dela! Minha neni, minha @loreimprota”.

No texto, o cantor destacou a importância da parceira em sua vida. “Há quase 10 anos o 1º de setembro se tornou tão significativo na minha vida”, afirmou.

Encerrando a homenagem, Léo Santana reforçou seu amor: “Sou grato a Deus pela tua vida na minha vida. Do seu nenu e sempre fã, Leandro”.

