Lore Improta desabafa após Urach revelar sexo com Leo Santana

Durante uma recente participação no Superpop, a modelo e empresária Andressa Urach causou alvoroço ao revelar detalhes de encontros que teve com celebridades, incluindo o cantor Leo Santana. As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais, especialmente quando ela mencionou a intensidade do affair com o artista baiano. “Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero”, disse Andressa, arrancando reações diversas do público. Em meio à polêmica, muitos voltaram sua atenção para Lore Improta, esposa de Leo Santana, esperando uma resposta direta. Sem entrar em conflito, a influenciadora usou do bom humor para se posicionar de forma leve e elegante. Em seu Instagram, publicou um vídeo divertido ao som da música “Desliza”, mostrando cenas sensuais do marido e brincando: “Para de aparecer sem camisa em todas as oportunidades, Leandro”. Leia também: Rafa Marttinz segue exemplo de Urach, lança conteúdo com Pistolinha Nos comentários, os fãs elogiaram a postura de Lore e a forma descontraída como lidou com o assunto. “Ela manda o recado com elegância e educação. A Lore é sempre maravilhosa”, escreveu um seguidor. Ainda no programa, Andressa completou seu relato com elogios à esposa do cantor. “Eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo viu”, disse, reforçando o impacto de sua revelação e mantendo o foco da repercussão sobre o casal.

