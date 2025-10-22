fechar
Nubia Oliiver recorda encontro romântico com Vampeta que teve desfecho inesperado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/10/2025 às 17:00
A atriz e modelo Nubia Oliiver, de 51 anos, recordou um momento inusitado de sua juventude envolvendo o ex-jogador de futebol Vampeta, também de 51.

No auge da fama nos anos 90, Nubia, recordista pelo Guinness Book por aparecer em 18 capas de revistas masculinas e conhecida por participações em programas como Banheira do Gugu e o reality Casa dos Artistas, revelou que sempre teve vontade de se encontrar com o atleta. Um amigo intermediou o encontro e os dois marcaram um jantar em um restaurante.

“Eu estava no auge, ele estava no auge, tinha descido da rampa, aqueles gominhos maravilhosos…”, lembrou Nubia, bem-humorada, durante o podcast Campeões da Resenha, apresentado por Vampeta e Rick Bolzani. Segundo a atriz, Vampeta quis impressionar e perguntou a um amigo o que ela gostava de beber. “Eu gostava muito de vinho, ele pegou o cardápio, escolheu o mais caro e começou a servir. Sem brincadeira, ele pegava a taça e virava…”, contou.

Mas a noite não saiu como planejado. “De repente, ele começou a escorregar na cadeira, os olhinhos começavam a murchar… e, de repente, fechou os olhos e dormiu. Eu pensei: ‘o que eu vou fazer aqui? Não vou acordar o cara e carregar ele para casa’. Então, deixei ele lá”, recordou, rindo da situação.

Depois desse episódio inusitado, entretanto, Nubia contou que eles voltaram a ter novos encontros e tudo saiu como o esperado. Confira no vídeo abaixo:

