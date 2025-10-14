fechar
Musa dos ensaios nus, Nubia Oliiver revela novos procedimentos e confessa: “Morro de medo”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/10/2025 às 7:38
Nubia Oliiver, considerada a musa dos ensaios nus por já ter posado pelada 18 vezes, realizou novos procedimentos estéticos com o objetivo de trabalhar o estímulo de colágeno e hidratação da pele.

A modelo afirmou que busca priorizar os cuidados menos invasivos, e que preservem suas características naturais. “Depois que conheci o bioestimulador de colágeno, me viciei. É um procedimento com ativos que estimulam o próprio colágeno”, disse, em entrevista à revista Quem.

“Fiz também uma hidratação labial com ácido hialurônico. Não é colocação de nada que vá alterar minha fisionomia, é apenas uma hidratação”, declarou Nubia Oliiver. A artista contou, ainda, ter feito uma pesquisa antes de definir o profissional responsável pelos procedimentos.

“Morro de medo”

“Morro de medo de ter minha fisionomia diferente. Opto por coisas menos invasivas e mais naturais. Claro que vai chegar uma hora em que vamos ter que recorrer a outros procedimentos, mas esses que faço têm dado certo e me deixado feliz”, disse ela.

