Musa dos ensaios nus, Nubia Oliiver revela novos procedimentos e confessa: “Morro de medo”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nubia Oliiver, considerada a musa dos ensaios nus por já ter posado pelada 18 vezes, realizou novos procedimentos estéticos com o objetivo de trabalhar o estímulo de colágeno e hidratação da pele.

A modelo afirmou que busca priorizar os cuidados menos invasivos, e que preservem suas características naturais. “Depois que conheci o bioestimulador de colágeno, me viciei. É um procedimento com ativos que estimulam o próprio colágeno”, disse, em entrevista à revista Quem.

“Fiz também uma hidratação labial com ácido hialurônico. Não é colocação de nada que vá alterar minha fisionomia, é apenas uma hidratação”, declarou Nubia Oliiver. A artista contou, ainda, ter feito uma pesquisa antes de definir o profissional responsável pelos procedimentos.

“Morro de medo”

“Morro de medo de ter minha fisionomia diferente. Opto por coisas menos invasivas e mais naturais. Claro que vai chegar uma hora em que vamos ter que recorrer a outros procedimentos, mas esses que faço têm dado certo e me deixado feliz”, disse ela.

VEJA MAIS: Nubia Oliiver recebe pedido inusitado em plataforma de conteúdo adulto: “Bem peculiar”

O post Musa dos ensaios nus, Nubia Oliiver revela novos procedimentos e confessa: “Morro de medo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.