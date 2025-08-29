fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/08/2025 às 19:09
Nubia Oliiver faz fotos em motel e provoca: “Envolve sexo e sensualidade”
Nubia Oliiver protagonizou um novo ensaio sensual e deixou seu seguidores enlouquecidos. O local escolhido para a sessão de fotos foi o seu preferido: um motel.

“Os lugares escolhidos para as sessões de fotos são inúmeros, mas eu amo motéis.”, declarou a modelo, que posou seminua, usando apenas uma jaqueta. As fotos mais íntimas estão disponíveis na plataforma de conteúdos da modelo.

“Envolve sexo e sensualidade”

Ao comentar sobre o motivo de gostar tanto de fazer fotos em motel, Nubia Oliiver explicou: “É um lugar sensual que já envolve sexo e a sensualidade. Em todas minhas viagens gosto de conhecer os motéis locais e os da estrada”, afirmou a famosa.

Prevendo críticas por conta das fotos íntimas no local, a modelo esclarece: “E antes que os nojinhos digam alguma coisa sobre ‘local limpo’, tenho uma mala que tem de tudo dentro, inclusive meus brinquedinhos”, declarou Nubia.

Nubia Oliiver (Foto: Alexandre Canina)
