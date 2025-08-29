Nubia Oliiver faz fotos em motel e provoca: “Envolve sexo e sensualidade”
Clique aqui e escute a matéria
Nubia Oliiver protagonizou um novo ensaio sensual e deixou seu seguidores enlouquecidos. O local escolhido para a sessão de fotos foi o seu preferido: um motel.
“Os lugares escolhidos para as sessões de fotos são inúmeros, mas eu amo motéis.”, declarou a modelo, que posou seminua, usando apenas uma jaqueta. As fotos mais íntimas estão disponíveis na plataforma de conteúdos da modelo.
“Envolve sexo e sensualidade”
Ao comentar sobre o motivo de gostar tanto de fazer fotos em motel, Nubia Oliiver explicou: “É um lugar sensual que já envolve sexo e a sensualidade. Em todas minhas viagens gosto de conhecer os motéis locais e os da estrada”, afirmou a famosa.
Prevendo críticas por conta das fotos íntimas no local, a modelo esclarece: “E antes que os nojinhos digam alguma coisa sobre ‘local limpo’, tenho uma mala que tem de tudo dentro, inclusive meus brinquedinhos”, declarou Nubia.
VEJA MAIS: Nubia Oliiver revela se fará filme pornô e comenta sobre OnlyFans
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O post Nubia Oliiver faz fotos em motel e provoca: “Envolve sexo e sensualidade” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.