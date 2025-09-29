Musa dos ensaios nus, Nubia Oliiver conta como lida com a exposição na internet
Nubia Oliiver, considerada a musa dos ensaios nus por já ter posado pelada 18 vezes, contou como lida com a exposição na internet. Vale lembrar que, atualmente, a modelo também faz sucesso em plataformas de conteúdo adulto.
De acordo com a famosa, apesar de toda a exposição, ela sempre foi muito respeitada. “Quando eu tinha aquela primeira conta verificada com quase 700 mil seguidores, rolava mais encheção de saco, mas nunca sofri com os haters em si”, revelou Nubia.
“Nunca tive problemas com isso, das pessoas virem me atacar falando coisas pesadas e cruéis. Nunca tive dores de cabeça com rede social em relação a isso, sempre fui muito respeitada, graças a Deus”, declarou a musa.
Apesar de não ter problemas com o público nas redes sociais, Nubia Oliiver vem travando uma batalha judicial após perder três contas no Instagram. A modelo segue indignada e sem entender a situação, pois segundo ela, os conteúdos compartilhados não envolvem nudez e são apenas fotos sensuais.
Diante isso, ela se vê prejudicada, já que depende das redes sociais para manter o contato com seu público e realizar seus trabalhos.
