No quarto, Simaria sensualiza com peça bem pequena e hipnotiza fãs com sua beleza

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/10/2025 às 18:34
No quarto, Simaria sensualiza com peça bem pequena e hipnotiza fãs com sua beleza
No quarto, Simaria sensualiza com peça bem pequena e hipnotiza fãs com sua beleza - Observatório dos Famosos

A cantora Simaria continua longe dos palcos, mas segue muito ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde sempre faz questão de publicar fotos pra lá de encantadoras. Foi o caso de um clique divulgado recentemente.

Antes de dormir, a irmã de Simone Mendes apareceu apenas de calcinha e sutiã no quarto e deixou os fãs hipnotizados com sua beleza. Como a peça era bem pequena, ela ficou com o decote e a barriguinha em evidência. Seus pernões e as curvas poderosas também foram destaques na imagem.

“Hora de descansar”, avisou a artista, que também compartilhou uma frase de Eleanor Roosevelt na legenda da publicação: “Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer”, diz a mensagem.

Já nos comentários, Simaria rapidamente conquistou muitos elogios e mensagens empolgantes. “Maravilhosa demais”, disse um rapaz. “Que modelo mais gata hein”, afirmou outro. “Espetacular em vários aspectos”, declarou outro. “Uma mulher em boa forma física e que canta maravilhosamente bem”, elogiou mais um internauta.

Simaria (Foto: Reprodução/Twitter)

VEJA MAIS: Simaria Mendes abusa do nude e incendeia o clima na web

