Simaria não economiza na sensualidade e instiga com foto de calcinha

A cantora Simaria Mendes compartilhou uma nova foto ousada em seu Twitter e mexeu com a imaginação dos internautas de plantão. No registro, a famosa aparece em pé no quarto, se exibindo em frente ao espelho.

Provocante, ela usava uma blusa brilhante com a alcinha caída nos ombros e uma calcinha preta fio-dental. Ao posar para o clique, a musa não economizou na sensualidade e instigou ao deixar suas curvas à mostra.

“Vista-se de si e brilhe!”, legendou Simaria. Na rede social, a cantora rapidamente foi cercada por elogios e mensagens ousadas de seus fãs e admiradores.

“Continue assim minha Deusa! Mulher linda e empoderada”, escreveu um seguidor. “Um mulherão”, comentou outro. “Simplesmente maravilhosa”, destacou um rapaz. “A mais linda do Brasil”, afirmou uma outra admiradora.