Simaria posa de calcinha e dispensa sutiã: “A ousadia é um diferencial”
Simaria mostrou que a ousadia é um dos principais diferenciais em suas postagens! Outro dia, por exemplo, a cantora publicou uma foto em que surge toda sexy e chamou atenção de fãs e admiradores que a acompanham nas redes sociais.
Na ocasião, a famosa posou de calcinha e dispensou o uso de sutiã. Ela também usava uma jaqueta preta, que estava aberta. Com os cabelos soltos, Simaria caprichou na pose e no carão, provando que é uma verdadeira especialista na arte da sedução.
“A ousadia é um diferencial”
Na legenda da foto, que foi compartilhada no Twitter, a irmã de Simone Mendes deixou uma frase impactante: “Não deixe de tentar por medo de falhar, erros são inevitáveis, mas a ousadia é um diferencial que traz consigo o reconhecimento como resultado das suas atitudes”, destacou.
Diante de tamanha beleza, os internautas ficaram impressionados e rapidamente deixaram elogios fervorosos para Simaria. “Um mulherão”, “Belíssima”, “Deusa”, “Espetáculo”, “Perfeita”, foram algumas das principais reações.