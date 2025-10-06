fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Simaria posa de calcinha e dispensa sutiã: “A ousadia é um diferencial”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/10/2025 às 19:07
Simaria posa de calcinha e dispensa sutiã: “A ousadia é um diferencial”
Simaria posa de calcinha e dispensa sutiã: “A ousadia é um diferencial” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Simaria mostrou que a ousadia é um dos principais diferenciais em suas postagens! Outro dia, por exemplo, a cantora publicou uma foto em que surge toda sexy e chamou atenção de fãs e admiradores que a acompanham nas redes sociais.

Na ocasião, a famosa posou de calcinha e dispensou o uso de sutiã. Ela também usava uma jaqueta preta, que estava aberta. Com os cabelos soltos, Simaria caprichou na pose e no carão, provando que é uma verdadeira especialista na arte da sedução.

“A ousadia é um diferencial”

Na legenda da foto, que foi compartilhada no Twitter, a irmã de Simone Mendes deixou uma frase impactante: “Não deixe de tentar por medo de falhar, erros são inevitáveis, mas a ousadia é um diferencial que traz consigo o reconhecimento como resultado das suas atitudes”, destacou.

Diante de tamanha beleza, os internautas ficaram impressionados e rapidamente deixaram elogios fervorosos para Simaria. “Um mulherão”, “Belíssima”, “Deusa”, “Espetáculo”, “Perfeita”, foram algumas das principais reações.

VEJA MAIS: Simaria fica nua na piscina e atiça a imaginação dos fãs: “Vista maravilhosa”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Simaria posa de calcinha e dispensa sutiã: “A ousadia é um diferencial” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Simaria exibe suas curvas usando maiô vermelho coladinho e faz clima esquentar nas redes sociais
Famosas de maiô

Simaria exibe suas curvas usando maiô vermelho coladinho e faz clima esquentar nas redes sociais
Simaria exibe suas curvas usando maiô vermelho coladinho e faz clima esquentar nas redes sociais
Famosas de maiô

Simaria exibe suas curvas usando maiô vermelho coladinho e faz clima esquentar nas redes sociais

Compartilhe

Tags