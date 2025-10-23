fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gaby Amarantos detalha fim do casamento de 10 anos e perda de peso: ‘Tesão na vida’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/10/2025 às 15:06
Gaby Amarantos detalha fim do casamento de 10 anos e perda de peso: ‘Tesão na vida’
Gaby Amarantos detalha fim do casamento de 10 anos e perda de peso: ‘Tesão na vida’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Gaby Amarantos vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Com a COP 30 prestes a acontecer em Belém, sua cidade natal, a artista paraense comemora não apenas o prestígio internacional que o evento trará, mas também o reconhecimento do povo amazônico. Para ela, essa é uma oportunidade histórica de dar voz a uma região que, por muito tempo, foi silenciada. “Por muito tempo, a gente viveu invisibilizado… Vai ser uma grande cura”, afirmou, emocionada, ao refletir sobre a relevância do encontro global de líderes que debaterão o futuro do planeta.

Com 27 anos de carreira, Gaby Amarantos transcende o papel de cantora: ela é símbolo de resistência cultural e expressão popular. Sua trajetória ajudou a consolidar o tecnobrega e o tecnomelody como sons autênticos da Amazônia, projetando-os para o Brasil e o mundo. Suas criações foram reconhecidas como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, e a artista continua inovando por meio de projetos como Xarque da Gaby e Laje da Naza. No mais recente trabalho, o álbum “Rock Doido”, Gaby lança um filme gravado apenas com celular, que já ultrapassou um milhão de visualizações. Em suas palavras, “A Amazônia não é hype, a gente veio para ficar”, reforçando o orgulho e a permanência da cultura local.

Veja também: Gaby Amarantos posa nua e se diz confusa com tantos elogios: ‘Será que era feia?’

Além dos palcos e projetos sociais, Gaby Amarantos vive um momento pessoal de renascimento. Após o fim do casamento de dez anos com o fotógrafo inglês Gareth Jones, a cantora tem se dedicado ao autoconhecimento e à saúde. O processo de transformação física e emocional reflete uma mulher mais confiante, que segue se reinventando sem perder suas raízes.

A artista também ampliou sua presença internacional, participando de festivais como o Global Citizen, onde levou a força da Amazônia para o mundo. Entre conquistas profissionais e mudanças pessoais, Gaby demonstra que está em plena sintonia com sua essência. “Meu emocional está cheio de tesão pela vida”, declarou, resumindo em uma frase o espírito vibrante de quem transforma arte, identidade e resistência em um só grito de celebração da floresta.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Gaby Amarantos detalha fim do casamento de 10 anos e perda de peso: ‘Tesão na vida’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Romero Ferro e Gaby Amarantos revisitam Reginaldo Rossi em 'Em Plena Lua de Mel'
MÚSICA

Romero Ferro e Gaby Amarantos revisitam Reginaldo Rossi em 'Em Plena Lua de Mel'
Gaby Amarantos deixa júri do 'The Voice Kids' e Globo escala substituta; saiba quem é
DE SAÍDA

Gaby Amarantos deixa júri do 'The Voice Kids' e Globo escala substituta; saiba quem é

Compartilhe

Tags