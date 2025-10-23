Gaby Amarantos detalha fim do casamento de 10 anos e perda de peso: ‘Tesão na vida’
A cantora Gaby Amarantos vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Com a COP 30 prestes a acontecer em Belém, sua cidade natal, a artista paraense comemora não apenas o prestígio internacional que o evento trará, mas também o reconhecimento do povo amazônico. Para ela, essa é uma oportunidade histórica de dar voz a uma região que, por muito tempo, foi silenciada. “Por muito tempo, a gente viveu invisibilizado… Vai ser uma grande cura”, afirmou, emocionada, ao refletir sobre a relevância do encontro global de líderes que debaterão o futuro do planeta.
Com 27 anos de carreira, Gaby Amarantos transcende o papel de cantora: ela é símbolo de resistência cultural e expressão popular. Sua trajetória ajudou a consolidar o tecnobrega e o tecnomelody como sons autênticos da Amazônia, projetando-os para o Brasil e o mundo. Suas criações foram reconhecidas como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, e a artista continua inovando por meio de projetos como Xarque da Gaby e Laje da Naza. No mais recente trabalho, o álbum “Rock Doido”, Gaby lança um filme gravado apenas com celular, que já ultrapassou um milhão de visualizações. Em suas palavras, “A Amazônia não é hype, a gente veio para ficar”, reforçando o orgulho e a permanência da cultura local.
Além dos palcos e projetos sociais, Gaby Amarantos vive um momento pessoal de renascimento. Após o fim do casamento de dez anos com o fotógrafo inglês Gareth Jones, a cantora tem se dedicado ao autoconhecimento e à saúde. O processo de transformação física e emocional reflete uma mulher mais confiante, que segue se reinventando sem perder suas raízes.
A artista também ampliou sua presença internacional, participando de festivais como o Global Citizen, onde levou a força da Amazônia para o mundo. Entre conquistas profissionais e mudanças pessoais, Gaby demonstra que está em plena sintonia com sua essência. “Meu emocional está cheio de tesão pela vida”, declarou, resumindo em uma frase o espírito vibrante de quem transforma arte, identidade e resistência em um só grito de celebração da floresta.
