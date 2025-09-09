Que horas começa MasterChef Confeitaria? Veja o que vai rolar na estreia da 2ª temporada hoje (09)
A segunda temporada de MasterChef Confeitaria começa hoje (09), na Band, com provas desafiadoras, eliminação direta e participação de Narcisa.
Clique aqui e escute a matéria
Os fãs de gastronomia já podem se preparar: a Band estreia nesta terça-feira (09), às 22h30, a aguardada segunda temporada do MasterChef Confeitaria, spin-off do reality de maior sucesso da TV brasileira.
A competição será comandada pelos jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo, que prometem avaliar técnica, criatividade e ousadia dos confeiteiros profissionais.
O que esperar da estreia
Logo no primeiro episódio, os participantes terão de mostrar a que vieram apresentando uma sobremesa autoral feita com ingredientes brasileiros.
A prova de abertura exigirá não apenas técnica, mas também identidade e originalidade. Porém, a pressão será imediata: os dois piores da noite deixam a competição já na estreia.
Em seguida, o desafio decisivo coloca os confeiteiros diante de uma das receitas mais complexas da confeitaria francesa: os macarons. Além de precisão, os participantes terão que demonstrar delicadeza e domínio absoluto do preparo para garantir permanência no jogo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Narcisa Tamborindeguy promete diversão extra
Para deixar a estreia ainda mais especial, a socialite Narcisa Tamborindeguy fará uma participação especial. Conhecida por seu bom humor e frases marcantes, ela promete arrancar risadas e trazer leveza enquanto ajuda os jurados na degustação dos doces.
Onde assistir MasterChef Confeitaria?
O MasterChef Confeitaria será exibido às terças-feiras, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.
Além disso, o programa terá reprise aos domingos, às 16h, e exibição às sextas-feiras, às 20h20, no Discovery Home & Health e na HBO Max, a partir de 12 de setembro.