Que horas começa MasterChef Confeitaria? Veja o que vai rolar na estreia da 2ª temporada hoje (09)

A segunda temporada de MasterChef Confeitaria começa hoje (09), na Band, com provas desafiadoras, eliminação direta e participação de Narcisa.

Os fãs de gastronomia já podem se preparar: a Band estreia nesta terça-feira (09), às 22h30, a aguardada segunda temporada do MasterChef Confeitaria, spin-off do reality de maior sucesso da TV brasileira.

A competição será comandada pelos jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo, que prometem avaliar técnica, criatividade e ousadia dos confeiteiros profissionais.

O que esperar da estreia

Logo no primeiro episódio, os participantes terão de mostrar a que vieram apresentando uma sobremesa autoral feita com ingredientes brasileiros.

A prova de abertura exigirá não apenas técnica, mas também identidade e originalidade. Porém, a pressão será imediata: os dois piores da noite deixam a competição já na estreia.

Em seguida, o desafio decisivo coloca os confeiteiros diante de uma das receitas mais complexas da confeitaria francesa: os macarons. Além de precisão, os participantes terão que demonstrar delicadeza e domínio absoluto do preparo para garantir permanência no jogo.

Narcisa Tamborindeguy promete diversão extra

Para deixar a estreia ainda mais especial, a socialite Narcisa Tamborindeguy fará uma participação especial. Conhecida por seu bom humor e frases marcantes, ela promete arrancar risadas e trazer leveza enquanto ajuda os jurados na degustação dos doces.

Onde assistir MasterChef Confeitaria?

O MasterChef Confeitaria será exibido às terças-feiras, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

Além disso, o programa terá reprise aos domingos, às 16h, e exibição às sextas-feiras, às 20h20, no Discovery Home & Health e na HBO Max, a partir de 12 de setembro.

