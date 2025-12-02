fechar
A Fazenda |

'A Fazenda 17': Saory descobre votos em Dudu Camargo e promete incendiar a formação da Roça

Após ser alertada por Carol Lekker sobre a movimentação dos peões contra Dudu, Saory se revolta e promete reagir, aumentando a tensão antes da Roça

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/12/2025 às 21:28
Saory descobre votos em Dudu Camargo e promete incendiar a forma&ccedil;&atilde;o da Ro&ccedil;a
Saory descobre votos em Dudu Camargo e promete incendiar a formação da Roça - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

O clima esquentou de vez em A Fazenda 17 — e desta vez, a treta não veio dos rivais, mas de dentro da própria Equipe Total.

Com a formação da 11ª Roça batendo à porta, as alianças estão bambas, os votos circulam em segredo e cada conversa acende um novo pavio.

Tudo começou quando Carol Lekker percebeu que o jogo interno estava virando pó. Entre discussões sobre tarefas, higiene e antigas mágoas, ela foi juntando peças e descobriu que uma parte dos peões já está inclinada a mirar em Dudu Camargo.

Decidida a avisar a dupla, ela correu para contar a Saory Cardoso — e foi aí que o clima explodiu.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Ao ouvir sobre o possível movimento contra Dudu, Saory não pensou duas vezes: “O bicho vai pegar! Vou botar fogo!”, disparou, revoltada com a possibilidade de ver seu aliado cair na mira dos próprios colegas.

Antes disso, os bastidores já estavam pegando fogo. Duda Wendling vinha se afastando de Dudu e Saory desde a nona Roça, levantando suspeitas de traição. Na Baia, novas farpas surgiram, mostrando que a convivência anda por um fio.

Kathy Maravilha também deixou claro que pretende votar em Dudu, afirmando que o jornalista já a expôs demais. Carol tentou contornar a situação e prometeu ajudar o apresentador caso os poderes da Chama permitam — mas avisou: “Te ajudo, mas se me trair, vai se ver comigo”.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A revelação da movimentação de votos deixou Saory elétrica. Ela garantiu que, se conquistar o chapéu de Fazendeira, vai mirar direto em quem colocar Dudu na berlinda: nada de Walério, nada de Toninho — a retaliação seria certeira.

Dudu, por sua vez, já visualiza o caos que pode vir pela frente: “Vai ser gritaria atrás de gritaria. Baixaria pura”, previu.

E enquanto os dois queimam neurônios tentando antever os rumos da votação, o público se prepara para uma das formações de Roça mais tensas da temporada — onde antigos aliados viram adversários, e cada voto pode incendiar ainda mais o reality.

Leia também

Sonia Abrão perde a paciência com Rayane após frase infeliz sobre Viviane Araújo
A Fazenda 17

Sonia Abrão perde a paciência com Rayane após frase infeliz sobre Viviane Araújo
Rayane volta a falar sobre polêmica com Viviane Araújo: ‘Esquecer’
A Fazenda 17

Rayane volta a falar sobre polêmica com Viviane Araújo: ‘Esquecer’

Compartilhe

Tags