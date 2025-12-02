'A Fazenda 17': Saory descobre votos em Dudu Camargo e promete incendiar a formação da Roça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após ser alertada por Carol Lekker sobre a movimentação dos peões contra Dudu, Saory se revolta e promete reagir, aumentando a tensão antes da Roça

O clima esquentou de vez em A Fazenda 17 — e desta vez, a treta não veio dos rivais, mas de dentro da própria Equipe Total.

Com a formação da 11ª Roça batendo à porta, as alianças estão bambas, os votos circulam em segredo e cada conversa acende um novo pavio.

Tudo começou quando Carol Lekker percebeu que o jogo interno estava virando pó. Entre discussões sobre tarefas, higiene e antigas mágoas, ela foi juntando peças e descobriu que uma parte dos peões já está inclinada a mirar em Dudu Camargo.

Decidida a avisar a dupla, ela correu para contar a Saory Cardoso — e foi aí que o clima explodiu.

Ao ouvir sobre o possível movimento contra Dudu, Saory não pensou duas vezes: “O bicho vai pegar! Vou botar fogo!”, disparou, revoltada com a possibilidade de ver seu aliado cair na mira dos próprios colegas.

Antes disso, os bastidores já estavam pegando fogo. Duda Wendling vinha se afastando de Dudu e Saory desde a nona Roça, levantando suspeitas de traição. Na Baia, novas farpas surgiram, mostrando que a convivência anda por um fio.

Kathy Maravilha também deixou claro que pretende votar em Dudu, afirmando que o jornalista já a expôs demais. Carol tentou contornar a situação e prometeu ajudar o apresentador caso os poderes da Chama permitam — mas avisou: “Te ajudo, mas se me trair, vai se ver comigo”.

A revelação da movimentação de votos deixou Saory elétrica. Ela garantiu que, se conquistar o chapéu de Fazendeira, vai mirar direto em quem colocar Dudu na berlinda: nada de Walério, nada de Toninho — a retaliação seria certeira.

Dudu, por sua vez, já visualiza o caos que pode vir pela frente: “Vai ser gritaria atrás de gritaria. Baixaria pura”, previu.

E enquanto os dois queimam neurônios tentando antever os rumos da votação, o público se prepara para uma das formações de Roça mais tensas da temporada — onde antigos aliados viram adversários, e cada voto pode incendiar ainda mais o reality.