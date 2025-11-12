fechar
Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (12/11)? Veja quem foi salvo e quem está na roça

Noite de Prova do Fazendeiro em "A Fazenda 17"! Veja quem concorre e acompanhe em tempo real quem venceu a disputada do reality da Record.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/11/2025 às 21:41
A Prova do Fazendeiro vem aí em mais uma semana acelerada em "A Fazenda 17"!

Dois peões já deixaram a sede do reality rural da Record esta semana e mais uma eliminação está a caminho. Saiba tudo!

Quem está na roça em A Fazenda 17?

  • Saory Cardoso - indicada pelo fazendeiro Wallas Arrais
  • Toninho Tornado - sobrou no Resta Um
  • Carol Lekker - puxada da baia por Matheus Martins

Matheus Martins (mais votado da casa na formação da roça) foi vetado por Toninho e não participa da Prova do Fazendeiro.

Quem já saiu de A Fazenda 17?

  • Gabily (1ª roça)
  • Renata Muller (2ª roça)
  • Gui Boury (3ª roça)
  • Fernando Sampaio (4ª roça)
  • Nizam Hayek (5ª roça)
  • Will Guimarães (6ª roça)
  • Yoná Sousa (7ª roça)
  • Michelle Barros e Shia Phoenix (Super Paiol)
  • Gaby Spanic e Martina Sanzi (Expulsas)

Quem é o novo Fazendeiro da semana?

A Prova do Fazendeiro ainda não teve resultado definido em "A Fazenda 17". A matéria será atualizada em breve.

Que horas começa A Fazenda 17 hoje (12/11)?

"A Fazenda 17" começa à 22h30, após novo capítulo da novela "Reis".

