Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (12/11)? Veja quem foi salvo e quem está na roça
Noite de Prova do Fazendeiro em "A Fazenda 17"! Veja quem concorre e acompanhe em tempo real quem venceu a disputada do reality da Record.
Clique aqui e escute a matéria
A Prova do Fazendeiro vem aí em mais uma semana acelerada em "A Fazenda 17"!
Dois peões já deixaram a sede do reality rural da Record esta semana e mais uma eliminação está a caminho. Saiba tudo!
Quem está na roça em A Fazenda 17?
- Saory Cardoso - indicada pelo fazendeiro Wallas Arrais
- Toninho Tornado - sobrou no Resta Um
- Carol Lekker - puxada da baia por Matheus Martins
Matheus Martins (mais votado da casa na formação da roça) foi vetado por Toninho e não participa da Prova do Fazendeiro.
Quem já saiu de A Fazenda 17?
- Gabily (1ª roça)
- Renata Muller (2ª roça)
- Gui Boury (3ª roça)
- Fernando Sampaio (4ª roça)
- Nizam Hayek (5ª roça)
- Will Guimarães (6ª roça)
- Yoná Sousa (7ª roça)
- Michelle Barros e Shia Phoenix (Super Paiol)
- Gaby Spanic e Martina Sanzi (Expulsas)
Quem é o novo Fazendeiro da semana?
A Prova do Fazendeiro ainda não teve resultado definido em "A Fazenda 17". A matéria será atualizada em breve.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Que horas começa A Fazenda 17 hoje (12/11)?
"A Fazenda 17" começa à 22h30, após novo capítulo da novela "Reis".