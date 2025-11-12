Enquete roça A Fazenda 17: Parcial aponta disputa acirrada na nona roça
Quem mais vai sair em A Fazenda 17 esta semana? Após o Super Paiol, Carol Lekker, Matheus Martins, Saory Cardoso e Toninho Tornado estão na berlinda.
"A Fazenda 17" em modo turbo!
Após a eliminação dupla de Michelle Barros e Shia Phoenix no Super Paiol, o jogo terá uma nova eliminação nesta quinta-feira (13/11).
A Prova do Fazendeiro ainda pode livrar um dos peões da berlinda, mas, até o momento, a roça está formada por Carolina Lekker, Matheus Martins, Saory Cardoso e Toninho Tornado.
Veja quem deve sair!
Quem já saiu da Fazenda?
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
- 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%
- 6ª roça: Will Guimarães - 27,12%
- 7ª roça: Yoná Sousa - 31,55%
- Super Paiol: Michelle Barros (5,18%) e Shia Phoenix (15,31%)
- Expulsas: Gaby Spanic e Martina Sanzi
Enquete A Fazenda 17: Quem vai eixar o reality?
Atualmente, Carol Lekker e Toninho são os menos votados para ficar no reality em enquete do site Notícias da TV. Eles e Saory ainda tem a chance de escapar na Prova do Fazendeiro hoje (12/11).
PORCENTAGENS
1) Saory Cardoso 35.21%
2) Matheus Martins 33.44%
3) Carolina Lekker 18.25%
4) Toninho Tornado 13.10%
Atualizada às 20h49 da quarta-feira (12/11).
Últimos vencedores de A Fazenda 17
- 2024: Sacha Bali (ator)
- 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
- 2022: Bárbara Borges (atriz)
- 2021: Rico Melquiades (influenciador)
- 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)