A Fazenda 17: Toninho, Créo e Duda acusam Yoná de fazer "jogo sujo"
O trio concordou que a participante faz um "jogo sujo" e apostou que ela deixará o reality na próxima Roça em que for indicada
Durante uma conversa no gramado, Toninho Tornado, Créo e Duda se uniram nas críticas a Yoná Magalhães, apontando que a advogada estaria tentando se aproximar do grupo de Ray para ganhar espaço no jogo.
O humorista comentou que ela “acha que está agradando o grupo da Ray, mas logo vão dispensá-la”.
Para Duda, Yoná só mantém o foco nas confusões porque recebe atenção: “Quando a gente parar de dar palco, ela vai tretar com o pessoal de lá, porque só aparece assim”.
Na mesma conversa, eles também comentaram sobre as recentes discussões entre Martina e Tàmires, que continuam movimentando a convivência na Sede.