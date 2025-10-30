fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Toninho, Créo e Duda acusam Yoná de fazer "jogo sujo"

O trio concordou que a participante faz um "jogo sujo" e apostou que ela deixará o reality na próxima Roça em que for indicada

Por Bruna Oliveira Publicado em 30/10/2025 às 19:08 | Atualizado em 30/10/2025 às 19:09
Toninho, Créo e Duda concordam que Yoná faz 'jogo sujo' em A Fazenda 17
Toninho, Créo e Duda concordam que Yoná faz 'jogo sujo' em A Fazenda 17 - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

Durante uma conversa no gramado, Toninho Tornado, Créo e Duda se uniram nas críticas a Yoná Magalhães, apontando que a advogada estaria tentando se aproximar do grupo de Ray para ganhar espaço no jogo.

O humorista comentou que ela “acha que está agradando o grupo da Ray, mas logo vão dispensá-la”.

Para Duda, Yoná só mantém o foco nas confusões porque recebe atenção: “Quando a gente parar de dar palco, ela vai tretar com o pessoal de lá, porque só aparece assim”.

O trio concordou que a participante faz um “jogo sujo” e apostou que ela deixará o reality na próxima Roça em que for indicada.

Na mesma conversa, eles também comentaram sobre as recentes discussões entre Martina e Tàmires, que continuam movimentando a convivência na Sede.

Leia também

Enquete UOL A Fazenda 2025: Créo, Fabiano ou Will, quem vai ser eliminado nesta quinta (30)? Confira porcentagens de parcial
roça

Enquete UOL A Fazenda 2025: Créo, Fabiano ou Will, quem vai ser eliminado nesta quinta (30)? Confira porcentagens de parcial
A Fazenda 2025: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (29/10)? Fabiano, Creo e Toninho disputam
A Fazenda 17

A Fazenda 2025: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (29/10)? Fabiano, Creo e Toninho disputam

Compartilhe

Tags