A Fazenda 2025: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (29/10)? Fabiano, Creo e Toninho disputam
Creo Kellab, Fabiano Moraes ou Toninho Tornado? Um dos peões vai escapar da sexta roça em "A Fazenda 17"; confira em tempo real quem ganhou.
Clique aqui e escute a matéria
Mais uma Prova do Fazendeiro em "A Fazenda 17"!
Até o momento, quatro peões estão na berlinda, e três deles lutam para escapar da eliminação na Prova do Fazendeiro. Saiba tudo!
Quem participa da Prova do Fazendeiro?
- Creo Kellab
- Fabiano Moraes
- Toninho Tornado
Will Guimarães foi vetado e não participa da Prova do Fazendeiro.
Leia Também
Quem já saiu de A Fazenda 17?
- Gabily (1ª roça)
- Renata Muller (2ª roça)
- Gui Boury (3ª roça)
- Fernando Sampaio (4ª roça)
- Nizam Hayek (5ª roça)
Quem é o novo Fazendeiro da semana?
A Prova do Fazendeiro ainda não teve resultado definido em "A Fazenda 17". A matéria será atualizada em breve.
Que horas começa A Fazenda 17 hoje (29/10)?
"A Fazenda 17" começa à 22h30, após a novela "Reis".