A Fazenda 2025: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (29/10)? Fabiano, Creo e Toninho disputam

Creo Kellab, Fabiano Moraes ou Toninho Tornado? Um dos peões vai escapar da sexta roça em "A Fazenda 17"; confira em tempo real quem ganhou.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/10/2025 às 20:33 | Atualizado em 29/10/2025 às 20:37
Mais uma Prova do Fazendeiro em "A Fazenda 17"!

Até o momento, quatro peões estão na berlinda, e três deles lutam para escapar da eliminação na Prova do Fazendeiro. Saiba tudo!

Quem participa da Prova do Fazendeiro?

  • Creo Kellab
  • Fabiano Moraes
  • Toninho Tornado

Will Guimarães foi vetado e não participa da Prova do Fazendeiro.

Quem já saiu de A Fazenda 17?

  • Gabily (1ª roça)
  • Renata Muller (2ª roça)
  • Gui Boury (3ª roça)
  • Fernando Sampaio (4ª roça)
  • Nizam Hayek (5ª roça)

Quem é o novo Fazendeiro da semana?

A Prova do Fazendeiro ainda não teve resultado definido em "A Fazenda 17". A matéria será atualizada em breve.

Que horas começa A Fazenda 17 hoje (29/10)?

"A Fazenda 17" começa à 22h30, após a novela "Reis".

