Em A Fazenda 17, Shia deixa a toalha cair e acaba mostrando demais diante das câmeras

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/10/2025 às 19:18
Em A Fazenda 17, Shia deixa a toalha cair e acaba mostrando demais diante das câmeras
Em A Fazenda 17, Shia deixa a toalha cair e acaba mostrando demais diante das câmeras - Observatório dos Famosos

O ator Shia Phoenix, conhecido por suas atuações em produções como a série bíblica Reis e o filme Contravenção no Prime Video, protagonizou um momento inusitado em A Fazenda 17. Durante uma troca de roupa diante das câmeras, ele, enrolado em uma toalha, deixou a peça cair ao vestir a cueca, expondo parte de seu bumbum. O flagra, embora rápido, gerou repercussão nas redes sociais.

Nos comentários, os internautas elogiaram o físico e o jeito despreocupado do ator, destacando sua beleza e boa forma. Alguns especularam que, se Shia permanecer por mais tempo no programa, poderá acabar mostrando ainda mais, gerando expectativa entre os fãs.

Shia Phoenix (Foto: Reprodução/Record)

O episódio rapidamente deixou os internautas animados com o que pode vir a seguir. “Primeiro foi o calção semitransparente, agora isso; se ele ficar muito tempo no programa capaz de desencanar e ficar pelado em algum momento”, disparou um fã. Veja o flagra aqui.

Shia Phoenix iniciou sua carreira artística no teatro em 2009 e, desde então, tem se aprofundado em técnicas voltadas especialmente para o audiovisual. Além da atuação, é faixa preta em jiu-jitsu.

