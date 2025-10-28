A Fazenda: Martina vence Prova de Fogo e garante o lampião do poder
Clique aqui e escute a matéria
A peoa Martina Sanzi se consagrou como a grande vencedora da Prova de Fogo em A Fazenda 17 neste domingo (26), conquistando o cobiçado Lampião do Poder e garantindo uma vantagem significativa na formação da sexta Roça da temporada, que acontece nesta terça-feira (28).
A competição testou a sincronia das equipes em um desafio que envolvia a passagem de 10 bolas por um cesto para “liberar a múmia”. A etapa final exigia que o líder do time fosse “mumificado” com faixas brancas, com a vitória garantida para quem terminasse todas as tarefas no menor tempo.
Martina, com a ajuda de sua equipe composta por Will Guimarães, Maria Caporusso, Kathy Maravilha e Carol Lekker, completou o percurso e garantiu o Lampião do Poder.
Com a derrota na Prova de Fogo, os líderes dos times perdedores foram automaticamente para a Baia, um local de desvantagem na sede. Walério Araújo e Matheus Martins tiveram que puxar mais dois peões para acompanhá-los, definindo a Baia da semana com Creo e Tàmires.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br