A Fazenda: Martina vence Prova de Fogo e garante o lampião do poder

A peoa Martina Sanzi se consagrou como a grande vencedora da Prova de Fogo em A Fazenda 17 neste domingo (26), conquistando o cobiçado Lampião do Poder e garantindo uma vantagem significativa na formação da sexta Roça da temporada, que acontece nesta terça-feira (28).

A competição testou a sincronia das equipes em um desafio que envolvia a passagem de 10 bolas por um cesto para “liberar a múmia”. A etapa final exigia que o líder do time fosse “mumificado” com faixas brancas, com a vitória garantida para quem terminasse todas as tarefas no menor tempo.

Martina, com a ajuda de sua equipe composta por Will Guimarães, Maria Caporusso, Kathy Maravilha e Carol Lekker, completou o percurso e garantiu o Lampião do Poder.

Com a derrota na Prova de Fogo, os líderes dos times perdedores foram automaticamente para a Baia, um local de desvantagem na sede. Walério Araújo e Matheus Martins tiveram que puxar mais dois peões para acompanhá-los, definindo a Baia da semana com Creo e Tàmires.

