Que horas começa A Fazenda no domingo (26/10)? Confira dinâmica e horário
Nizam deixou "A Fazenda 17" e agora é hora de conhecer o Rancho do Fazendeiro Confira o que vem aí e que horas vai ao ar o reality.
Após a prova do fazendeiro e a quinta roça, "A Fazenda 17" continua a causar!
Na edição deste domingo (26/10) são esperadas imagens do dia a dia na casa e também o que aconteceu no Rancho do Fazendeiro.
Dinâmica da semana em A Fazenda
- Segunda-feira: Prova de Fogo
- Terça-feira: Formação da Roça
- Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
- Quinta-feira: Eliminação da Roça
- Sexta-feira: Festa da Semana
- Sábado: Momentos da festa e pós-festa
- Domingo: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro
Quem ainda está em A Fazenda 2025?
- Carol Lekker
- Créo Kellab
- Duda Wendling
- Dudu Camargo
- Fabiano Moraes
- Kathy Maravilha
- Luiz Mesquita
- Maria Caporusso
- Martina Sanzi
- Matheus Martins
- Michelle Barros
- Rayane Figliuzzi (Ray)
- Saory Cardoso
- Shia Phoenix
- Tàmires Assîs
- Toninho Tornado
- Walério Araújo
- Wallas Arrais
- Will Guimarães
- Yoná Sousa
Horário A Fazenda hoje (26/10)
A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espatacular.
*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora