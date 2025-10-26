fechar
Que horas começa A Fazenda no domingo (26/10)? Confira dinâmica e horário

Nizam deixou "A Fazenda 17" e agora é hora de conhecer o Rancho do Fazendeiro Confira o que vem aí e que horas vai ao ar o reality.

Por Thallys Menezes Publicado em 26/10/2025 às 18:19
Dudu Camargo em A Fazenda 17
Dudu Camargo em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Após a prova do fazendeiro e a quinta roça, "A Fazenda 17" continua a causar!

Na edição deste domingo (26/10) são esperadas imagens do dia a dia na casa e também o que aconteceu no Rancho do Fazendeiro.

Dinâmica da semana em A Fazenda

  • Segunda-feira: Prova de Fogo
  • Terça-feira: Formação da Roça
  • Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
  • Quinta-feira: Eliminação da Roça
  • Sexta-feira: Festa da Semana
  • Sábado: Momentos da festa e pós-festa
  • Domingo: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro

Quem ainda está em A Fazenda 2025?

  • Carol Lekker
  • Créo Kellab
  • Duda Wendling
  • Dudu Camargo
  • Fabiano Moraes
  • Kathy Maravilha
  • Luiz Mesquita
  • Maria Caporusso
  • Martina Sanzi
  • Matheus Martins
  • Michelle Barros
  • Rayane Figliuzzi (Ray)
  • Saory Cardoso
  • Shia Phoenix
  • Tàmires Assîs
  • Toninho Tornado
  • Walério Araújo
  • Wallas Arrais
  • Will Guimarães
  • Yoná Sousa

Horário A Fazenda hoje (26/10)

A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espatacular. 

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora

