Que horas começa A Fazenda no domingo (26/10)? Confira dinâmica e horário

Nizam deixou "A Fazenda 17" e agora é hora de conhecer o Rancho do Fazendeiro Confira o que vem aí e que horas vai ao ar o reality.

Clique aqui e escute a matéria

Após a prova do fazendeiro e a quinta roça, "A Fazenda 17" continua a causar!

Na edição deste domingo (26/10) são esperadas imagens do dia a dia na casa e também o que aconteceu no Rancho do Fazendeiro.

Dinâmica da semana em A Fazenda

Segunda-feira: Prova de Fogo



Terça-feira: Formação da Roça



Quarta-feira: Prova do Fazendeiro



Quinta-feira: Eliminação da Roça



Sexta-feira: Festa da Semana



Sábado: Momentos da festa e pós-festa

Domingo: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro



Quem ainda está em A Fazenda 2025?

Carol Lekker



Créo Kellab



Duda Wendling



Dudu Camargo



Fabiano Moraes



Kathy Maravilha



Luiz Mesquita



Maria Caporusso



Martina Sanzi



Matheus Martins



Michelle Barros



Rayane Figliuzzi (Ray)



Saory Cardoso



Shia Phoenix



Tàmires Assîs



Toninho Tornado



Walério Araújo



Wallas Arrais



Will Guimarães



Yoná Sousa

Horário A Fazenda hoje (26/10)

A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espatacular.

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora