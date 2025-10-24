Adriane Galisteu sobre A Fazenda 17: ‘Esse elenco é de milhões, né?’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriane Galisteu, apresentadora, não esconde a felicidade com o elenco de A Fazenda 17, da Record. Ela reforçou ser um grupo que “entrega todo dia” e ressaltou isso.

“Esse elenco é de milhões, né? Eles entregam todos os dias e muito. Isso também faz a diferença no reality. Ninguém espera um reality de paz e amor. Porque o ser humano não é assim, nós somos conflituosos. Eu sou fã de reality show e quero ver como a pessoa vai se sair daquele conflito. Na vida real, nós somos conflituosos, mas a gente bate a porta e sai. E não volta, se não quiser. Mas no confinamento não tem para onde ir, tem que resolver ali. Por isso que são mais de dois milhões em prêmios”, comentou em entrevista à Quem.

Adriane, que está à frente do reality rural desde 2021, também comentou sobre completar três décadas como apresentadora.

“Acho muito legal poder ver o que as mulheres estão fazendo hoje na televisão. A gente não tinha esse espaço. Eu mesma apresento um reality que sempre teve um comando masculino. Nunca neguei que um dia espero ter um programa aos domingos. A voz do domingo no Brasil sempre foi masculina. Era o Faustão, Gugu, Raul Gil, Gilberto Barros… Agora temos o Celso Portiolli e Luciano Huck. As mulheres tinham outros espaços. Mas hoje, você vê as mulheres ocupando espaços importantes no esporte, reality e jornalismo. Acho super importante e acho que o domingo pode ser mais feminino do que de fato ele é”, revelou.

