A Fazenda 17: Justiça procura Dudu Camargo dentro do reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dudu Camargo protagoniza mais uma polêmica em "A Fazenda 17"? Fora da sede, o apresentador pode responder a processo por colisão de trânsito.

Clique aqui e escute a matéria

Mais uma polêmica na carreira de Dudu Camargo!

Confinado em "A Fazenda 17", o ex-apresentador do SBT pode responder a processo em breve, após ser procurado pela Justiça na sede do reality.

Dudu Camargo é intimado pela justiça em A Fazenda

Dudu Camargo é réu em um processo no 1º Juizado Especial Cível, no qual é acusado de causar uma colisão de trânsito em dezembro de 2021, em São Paulo, após Camargo realizar uma conversão proibida.

A ação de indenização foi movida pelo Lucas Antonio Severino, que dirigia o táxi atingido por Dudu, e Roseli Fontes Fernandes Rodrigues proprietária do veículo. Eles pedem uma indenização de R$ 20 mil.

O apresentador teria tentado fugir, mas foi detido. Ele descumpriu o acordo verbal que firmou sobre pagar os reparos. As informações são de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A intimação da Justiça foi enviada à sede do reality em Itapecerica da Serra, porém, a carta não foi entregue. A carta retornou ao cartório em 13 de outubro com a observação "mudou-se", mesmo com o participante confinado.

Com isso, o processo não pode seguir formalmente contra Dudu. Uma nova carta de citação foi enviada para o centro de operações da Record, na Barra Funda, na esperança de regularizar a situação e obrigar Camargo a responder.