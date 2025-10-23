A Fazenda 17: Justiça procura Dudu Camargo dentro do reality
Dudu Camargo protagoniza mais uma polêmica em "A Fazenda 17"? Fora da sede, o apresentador pode responder a processo por colisão de trânsito.
Mais uma polêmica na carreira de Dudu Camargo!
Confinado em "A Fazenda 17", o ex-apresentador do SBT pode responder a processo em breve, após ser procurado pela Justiça na sede do reality.
Dudu Camargo é intimado pela justiça em A Fazenda
Dudu Camargo é réu em um processo no 1º Juizado Especial Cível, no qual é acusado de causar uma colisão de trânsito em dezembro de 2021, em São Paulo, após Camargo realizar uma conversão proibida.
A ação de indenização foi movida pelo Lucas Antonio Severino, que dirigia o táxi atingido por Dudu, e Roseli Fontes Fernandes Rodrigues proprietária do veículo. Eles pedem uma indenização de R$ 20 mil.
O apresentador teria tentado fugir, mas foi detido. Ele descumpriu o acordo verbal que firmou sobre pagar os reparos. As informações são de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
A intimação da Justiça foi enviada à sede do reality em Itapecerica da Serra, porém, a carta não foi entregue. A carta retornou ao cartório em 13 de outubro com a observação "mudou-se", mesmo com o participante confinado.
Com isso, o processo não pode seguir formalmente contra Dudu. Uma nova carta de citação foi enviada para o centro de operações da Record, na Barra Funda, na esperança de regularizar a situação e obrigar Camargo a responder.