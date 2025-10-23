Enquete UOL A Fazenda 2025: quem vai ser eliminado pela quinta Roça hoje (23/10)? Parcial aponta quem deve ter menos votos; confira porcentagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Três participantes disputam a preferência do público para permanecer no reality rural: Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assis

Clique aqui e escute a matéria

A quinta Roça de A Fazenda 2025 promete fortes emoções nesta quinta-feira (23).

Três participantes disputam a preferência do público: Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assis.

A disputa marca um momento decisivo no jogo, já que as alianças começam a se consolidar e as estratégias se tornam mais evidentes dentro da sede.

Parcial aponta favorito do público

De acordo com a parcial da enquete do UOL, o público demonstra uma tendência clara sobre quem deve continuar no jogo.

Consultada às 14h desta quinta, a parcial mostra que Saory aparece com a maior porcentagem de votos para permanecer, com 37,76%.

Tàmires surge em segundo lugar, com um número muito próximo da liderança. Na enquete, a peoa conta com 37,63% dos votos para continuar no reality rural.

Já Nizam aparece com a menor porcentagem de votos para ficar, o que o coloca como o mais provável eliminado da noite, o peão conta com apenas 24,61% dos votos do público.

24,61%