fechar
A Fazenda | Notícia

Enquete UOL A Fazenda 2025: quem vai ser eliminado pela quinta Roça hoje (23/10)? Parcial aponta quem deve ter menos votos; confira porcentagens

Três participantes disputam a preferência do público para permanecer no reality rural: Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assis

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/10/2025 às 14:08
Saory revela ter medo de Wallas para Maria
Saory revela ter medo de Wallas para Maria - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A quinta Roça de A Fazenda 2025 promete fortes emoções nesta quinta-feira (23).

Três participantes disputam a preferência do público: Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assis.

A disputa marca um momento decisivo no jogo, já que as alianças começam a se consolidar e as estratégias se tornam mais evidentes dentro da sede.

Parcial aponta favorito do público

De acordo com a parcial da enquete do UOL, o público demonstra uma tendência clara sobre quem deve continuar no jogo.

Consultada às 14h desta quinta, a parcial mostra que Saory aparece com a maior porcentagem de votos para permanecer, com 37,76%.

Tàmires surge em segundo lugar, com um número muito próximo da liderança. Na enquete, a peoa conta com 37,63% dos votos para continuar no reality rural.

Nizam aparece com a menor porcentagem de votos para ficar, o que o coloca como o mais provável eliminado da noite, o peão conta com apenas 24,61% dos votos do público.

 

24,61%

Leia também

Flávio Ricco: Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda - Estrela de A Usurpadora foi expulsa do reality rural após tapa em Tamires
Reality Show

Flávio Ricco: Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda - Estrela de A Usurpadora foi expulsa do reality rural após tapa em Tamires
Gaby Spanic explica agressão em A Fazenda: "Não aguentava mais"
a fazenda 17

Gaby Spanic explica agressão em A Fazenda: "Não aguentava mais"

Compartilhe

Tags