Enquete Favorito A Fazenda 2025: Ray Figliuzzi vencedora? Veja favoritismo após saída de Nizam
Nova favorita no páreo de "A Fazenda 17"? A saída do ex-BBB Nizam balançou as estruturas do jogo; saiba quem é a atual favorita ao prêmio.
A lista de participantes de "A Fazenda 17" está ficando mais curta!
Com a saída de Nizam, sobram 20 participantes na disputa pelo grande prêmio de R$ 2 milhões. Quem será o atual favorito ou favorita para ganhar? Confira o que dizem as enquetes do UOL e do NE10!
Quem já saiu da Fazenda?
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
- 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%
Enquete UOL A Fazenda 17: Quem são os favoritos para vencer?
Atualmente, Ray Figliuzzi e Dudu Camargo são os mais votados como favoritos na enquete oficial do UOL.
1) Rayane Figliuzzi - 25,76% dos votos
2) Dudu Camargo - 25,17%
3) Yoná Sousa - 18,8%
4) Tamires Assis - 13,48%
5) Wallas Arrais - 4,91%
Atualizada às 22h11 da sexta-feira (24/10)
Quem tem menos chances de ganhar A Fazenda?
No momento, o ator Shia Phoenix é o menos votado em enquete de favoritismo do UOL, com apenas 0,01% dos votos.
Relembre: Quem foram os últimos vencedores de A Fazenda?
- 2024: Sacha Bali (ator)
- 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
- 2022: Bárbara Borges (atriz)
- 2021: Rico Melquiades (influenciador)
- 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)
