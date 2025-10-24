fechar
A Fazenda |

Enquete Favorito A Fazenda 2025: Ray Figliuzzi vencedora? Veja favoritismo após saída de Nizam

Nova favorita no páreo de "A Fazenda 17"? A saída do ex-BBB Nizam balançou as estruturas do jogo; saiba quem é a atual favorita ao prêmio.

Por Thallys Menezes Publicado em 24/10/2025 às 22:13
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

A lista de participantes de "A Fazenda 17" está ficando mais curta!

Com a saída de Nizam, sobram 20 participantes na disputa pelo grande prêmio de R$ 2 milhões. Quem será o atual favorito ou favorita para ganhar? Confira o que dizem as enquetes do UOL e do NE10!

Quem já saiu da Fazenda?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% 
  • 2º roça: Renata Müller - 18,96%
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
  • 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%

Leia Também

Enquete UOL A Fazenda 17: Quem são os favoritos para vencer?

Atualmente, Ray Figliuzzi e Dudu Camargo são os mais votados como favoritos na enquete oficial do UOL.

1) Rayane Figliuzzi - 25,76% dos votos

2) Dudu Camargo - 25,17% 

3) Yoná Sousa - 18,8%

4) Tamires Assis - 13,48%

5) Wallas Arrais - 4,91%

Atualizada às 22h11 da sexta-feira (24/10)

Quem tem menos chances de ganhar A Fazenda?

No momento, o ator Shia Phoenix é o menos votado em enquete de favoritismo do UOL, com apenas 0,01% dos votos.

Relembre: Quem foram os últimos vencedores de A Fazenda?

  • 2024: Sacha Bali (ator)
  • 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
  • 2022: Bárbara Borges (atriz)
  • 2021: Rico Melquiades (influenciador)
  • 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

Vote também em nossa enquete

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Flávio Ricco: Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda - Estrela de A Usurpadora foi expulsa do reality rural após tapa em Tamires
Reality Show

Flávio Ricco: Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda - Estrela de A Usurpadora foi expulsa do reality rural após tapa em Tamires
Enquete UOL A Fazenda 2025: quem vai ser eliminado pela quinta Roça hoje (23/10)? Parcial aponta quem deve ter menos votos; confira porcentagens
reality show

Enquete UOL A Fazenda 2025: quem vai ser eliminado pela quinta Roça hoje (23/10)? Parcial aponta quem deve ter menos votos; confira porcentagens

Compartilhe

Tags