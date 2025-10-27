Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17; saiba detalhes!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O confinamento A Fazenda 17, exibida pela Record TV, ganhou um elemento inusitado e de natureza judicial. O apresentador Dudu Camargo se tornou alvo de uma tentativa de intimação por parte da Justiça, que busca notificá-lo sobre um processo que corre fora do reality show.

O caso, que se arrasta desde dezembro de 2021, envolve uma ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, movida pelos proprietários de um táxi. Dudu Camargo é acusado de ter provocado uma colisão de trânsito após realizar uma conversão proibida em uma avenida de São Paulo.

O Observatório da Televisão teve acesso aos autos do processo, em que, na época, o apresentador teria se comprometido a arcar com os custos do reparo do veículo, que estava sendo conduzido por um taxista. No entanto, o acordo verbal não foi cumprido, o que levou os autores a ingressarem com uma ação na Justiça. O valor da indenização estaria próximo de R$ 20 mil.

Com a entrada de Dudu Camargo em A Fazenda 17, a localização do réu tornou-se um desafio para o andamento do processo. Tentativas de intimação em endereços antigos e até mesmo na TV onde ele trabalhou anteriormente haviam sido infrutíferas. A justiça chegou a enviar uma notificação para a sede do reality, mas o documento foi devolvido.

