A Fazenda 17: Saory elogia 'conchinha' de Dudu e provoca Wallas, que rebate com deboche
Uma conversa entre Saory Cardoso e Wallas Arrais acabou em troca de provocações na manhã desta terça-feira (28) no reality rural
Ao ver o cantor entrar no quarto, Saory comentou que preferia dormir com Dudu Camargo, afirmando que o apresentador é melhor companhia porque não ronca.
A provocação irritou Wallas, que respondeu em tom ácido: “Vai lavar suas calcinhas! [...] Ou, se quiser, pode usar uma cueca minha”.
Sem se abalar, Saory devolveu a alfinetada com ironia: “Prefiro pegar a sua base e o seu lip tint”.
A cena divertiu alguns peões que estavam por perto, incluindo Duda, que acabou se envolvendo na discussão e apoiando a amiga.
O clima entre Saory e Wallas, no entanto, continuou marcado por provocações sutis e trocas de farpas dentro da casa.