A Fazenda 17: Saory nega romance com Dudu e se irrita com comentários sobre casais na Sede

Durante uma conversa com Duda e Mesquita, Saory rebateu os rumores de que estaria formando um casal com Dudu Camargo dentro do reality

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/10/2025 às 14:17
Saory nega romance com Dudu e se irrita com comentários sobre casais na Sede - Reprodução/RecordPlus

Durante uma conversa com Duda e Mesquita, Saory rebateu os rumores de que estaria formando um casal com Dudu Camargo dentro do reality.

A influenciadora contou que Ray havia comentado sobre o grande número de casais na Sede, citando Saory e Dudu, Will e Martina, Shia e Michelle, Duda e Mesquita, além de Maria e Matheus.

Saory, no entanto, negou qualquer envolvimento amoroso com o apresentador. “A gente não beijou, não fico agarrada com ele”, afirmou. A declaração arrancou risadas de Duda e Mesquita, que debocharam da justificativa.

Na sequência, Saory questionou Mesquita sobre como ele se sentia sabendo que Duda já havia ficado com Matheus.

O lutador respondeu com tranquilidade, afirmando que não sente ciúmes nem desconforto com a situação.


