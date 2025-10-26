A Fazenda 17: Dudu Camargo e Tàmires comem doce de leite escondidos durante a madrugada
Durante a madrugada deste domingo (26), Dudu Camargo e Tàmires protagonizaram um momento curioso em A Fazenda 17.
Enquanto os demais peões dormiam, os dois aproveitaram para degustar um pote de doce de leite escondido na despensa.
O doce estava guardado na última prateleira, longe do alcance dos outros participantes.
O gesto de Dudu parece ter sido uma resposta direta a Carol Lekker, que recentemente escondeu todas as caixas de leite condensado da Sede, gerando reclamações entre os colegas.
Decidido a revidar a estratégia da peoa, o jornalista resolveu guardar o doce apenas para si e seus aliados, garantindo um momento de indulgência longe dos olhares da casa.
A cena adiciona mais um capítulo às disputas silenciosas e pequenas estratégias de convivência que têm movimentado o reality rural.