A Fazenda 17: Carol e Will trocam farpas e clima esquenta na manhã de domingo (26)

A manhã deste domingo (26) foi marcada por mais um desentendimento em A Fazenda 17.

A ex-Miss Bumbum Carol Lekker e o modelo Will Rambo protagonizaram uma discussão acalorada na área comum da Sede, elevando novamente a tensão entre os peões.

Tudo começou quando Carol se irritou ao ouvir comentários de Will sobre o relacionamento que ela mantém fora do reality.

“Cuida da sua vida”, disparou a modelo, em tom de advertência. O peão, por sua vez, respondeu com ironia: “Seu jogo já acabou faz tempo”, afirmou, sem se intimidar.

A troca de provocações continuou até que Carol perdeu a paciência e encerrou a conversa com uma frase direta: “Você aqui é a mesma coisa que nada”.