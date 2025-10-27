fechar
A Fazenda 17: Shia diz que Ray tem raiva gratuita dele e nega desentendimento direto

Durante uma conversa com Creo, Shia afirmou acreditar que Ray desenvolveu antipatia por ele sem motivo aparente

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/10/2025 às 15:08
Shia afirma que Ray pegou raiva dele gratuitamente
Shia afirma que Ray pegou raiva dele gratuitamente - Reprodução/RecordPlus

"Ela pegou uma raiva de mim gratuita, sem eu ter feito nada", disse o ator, destacando que sempre manteve uma boa relação com a influenciadora e que nunca houve um embate direto entre os dois.

Creo, por sua vez, opinou que o desentendimento pode ter origem no fato de Shia ter se recusado a ficar com Martina, o que teria gerado comentários e mal-entendidos dentro da casa.

O ator relembrou uma conversa anterior com a peoa, em que explicou que sua decisão não foi uma forma de esnobá-la, reforçando que procurou agir com respeito em relação à colega.

