A Fazenda 17: discussão entre Saory e Wallas vira briga generalizada e levanta debate sobre machismo
O clima esquentou na Sede de A Fazenda 17 após uma discussão entre Saory Cardoso e Wallas Arrais que acabou envolvendo outros participantes e tomou grandes proporções.
O que começou como um desentendimento pontual virou uma troca de acusações sobre machismo e comportamento dentro do jogo.
Durante o embate, Saory repreendeu Wallas por usar um termo considerado inapropriado.
A situação rapidamente atraiu a atenção dos outros peões, incluindo Matheus Martins e Maria Caporusso, que também entraram na conversa.
No meio da confusão, a empresária aproveitou para alfinetar a cirurgiã-dentista, afirmando: "Para falar sobre machismo [e outras pautas] com propriedade, tem que aprender que você é uma mulher machista."
A briga gerou tensão entre os confinados e acendeu um debate sobre posturas e falas dentro do reality, que segue acumulando momentos de conflito e divisão entre os grupos.