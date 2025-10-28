A Fazenda 17: discussão entre Saory e Wallas vira briga generalizada e levanta debate sobre machismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O que começou como um desentendimento pontual virou uma troca de acusações sobre machismo e comportamento dentro do jogo

Clique aqui e escute a matéria

O clima esquentou na Sede de A Fazenda 17 após uma discussão entre Saory Cardoso e Wallas Arrais que acabou envolvendo outros participantes e tomou grandes proporções.

O que começou como um desentendimento pontual virou uma troca de acusações sobre machismo e comportamento dentro do jogo.

Durante o embate, Saory repreendeu Wallas por usar um termo considerado inapropriado.

A situação rapidamente atraiu a atenção dos outros peões, incluindo Matheus Martins e Maria Caporusso, que também entraram na conversa.

No meio da confusão, a empresária aproveitou para alfinetar a cirurgiã-dentista, afirmando: "Para falar sobre machismo [e outras pautas] com propriedade, tem que aprender que você é uma mulher machista."

A briga gerou tensão entre os confinados e acendeu um debate sobre posturas e falas dentro do reality, que segue acumulando momentos de conflito e divisão entre os grupos.





