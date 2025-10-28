fechar
A Fazenda 17: discussão entre Saory e Wallas vira briga generalizada e levanta debate sobre machismo

O que começou como um desentendimento pontual virou uma troca de acusações sobre machismo e comportamento dentro do jogo

Por Bruna Oliveira Publicado em 28/10/2025 às 15:05
Discussão entre Saory e Wallas vira briga generalizada
Discussão entre Saory e Wallas vira briga generalizada - Reprodução/RecordPlus

O clima esquentou na Sede de A Fazenda 17 após uma discussão entre Saory Cardoso e Wallas Arrais que acabou envolvendo outros participantes e tomou grandes proporções.

Durante o embate, Saory repreendeu Wallas por usar um termo considerado inapropriado.

A situação rapidamente atraiu a atenção dos outros peões, incluindo Matheus Martins e Maria Caporusso, que também entraram na conversa.

No meio da confusão, a empresária aproveitou para alfinetar a cirurgiã-dentista, afirmando: "Para falar sobre machismo [e outras pautas] com propriedade, tem que aprender que você é uma mulher machista."

A briga gerou tensão entre os confinados e acendeu um debate sobre posturas e falas dentro do reality, que segue acumulando momentos de conflito e divisão entre os grupos.


