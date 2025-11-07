Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (06)? Confira a porcentagem de rejeição da sétima eliminada no reality
Sétima Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (06/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a sétima peoa
A sétima Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (06/11), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 06/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A sétima Roça da Fazenda 2025 foi definida e contrariando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Yoná foi escolhida pelo público como a 7ª eliminada da Fazenda 17, a peoa perdeu o reality com 31,55% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Támires e Rayane.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.