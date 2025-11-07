fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (06)? Confira a porcentagem de rejeição da sétima eliminada no reality

Sétima Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (06/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a sétima peoa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/11/2025 às 0:35
Yoná, de A Fazenda 17
Yoná, de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

A sétima Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (06/11), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 06/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A sétima Roça da Fazenda 2025 foi definida e contrariando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Yoná foi escolhida pelo público como a 7ª eliminada da Fazenda 17, a peoa perdeu o reality com 31,55% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos da roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Támires e Rayane.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 7ª roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (06/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (06/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (06/11); veja parcial de votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (06/11); veja parcial de votação

Compartilhe

Tags